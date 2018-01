Berguitta: levée de l'alerte cyclonique à La Réunion

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | vendredi 19/01/2018 - La préfecture de La Réunion a levé vendredi matin l'alerte cyclonique après le passage de la forte tempête tropicale Berguitta, qui s'est traduit par des pluies diluviennes sans faire de morts, mais des recherches sont en cours pour retrouver "un éventuel disparu", a-t-elle indiqué.



Un homme aurait été emporté par les eaux à l'Etang-Salé (sud), selon les témoignages de quatre personnes. "Mais les recherches et l’absence de signalement de personne manquante ne permettent pas de conclure à ce stade à une disparition. Les recherches continuent", a précisé la préfecture.

"Aucun accident mortel n’est à déplorer à ce stade", a-t-elle ajouté.

Berguitta, devenue "tempête tropicale modérée", "perd de son intensité et sa trajectoire s’éloigne de La Réunion", a précisé la préfecture.

Selon Météo-France, la tempête ne présente plus vendredi "de menace pour l’île", et le préfet de la Réunion a levé vendredi à 08H15 l'alerte cyclonique orange, en vigueur depuis mercredi matin.

La préfecture n'a pas déclenché l'alerte rouge, conditionnée à une vitesse de vents, ce qui a provoqué un début de polémique sur place.

"L'importance des précipitations et des débits de crue auraient nécessité l'état de danger imminent et donc le passage en +alerte rouge+. Il convient donc de revoir les paramètres de définition des alertes avec sans doute une prise en compte beaucoup plus importante des précipitations de forte intensité et des débits de crue", a souligné le député LR David Lorion dans un communiqué.

Berguitta s'est approchée au plus près de l'île, à 50 kilomètres à l’est-sud-est de La Réunion, jeudi vers 16H00 (13H00 heure de Paris), occasionnant pluies diluviennes, cours d'eau en crue, routes submergées, et évacuations d'habitations pendant toute la journée.

Au total, 293 personnes ont été hébergées dans des centres d'hébergements et 161 personnes évacuées. Les secours ont procédé à 190 interventions et secouru 86 personnes.

"Près de 100.000 clients ont été concernés par des coupures depuis jeudi matin", a indiqué dans un tweet vendredi matin EDF Réunion. "A 11H00, 8.000 clients restaient privés d’électricité", selon la même source.

"Vendredi à 11H00, 22.000 abonnés sont privés d’eau" et "la qualité de l’eau reste dégradée sur une bonne partie de l’île (47%)", a précisé la préfecture.

Dans tout le sud de l'île, les cours d'eau ont débordé et la quasi-totalité des radiers (portion de route traversant le lit d'une rivière) ont été submergés. Un seul cours d’eau, la rivière Saint-Denis, restait vendredi sous surveillance, mais les radiers restent impraticables.

Vendredi, "de nombreux axes secondaires restent coupés. La route nationale 5 reliant Cilaos est toujours fermée suite à de nombreux éboulis", selon la préfecture, qui appelle à limiter les déplacements non indispensables.

A Saint-Pierre, une des communes particulièrement touchées par les pluies, des tractopelles étaient à la manoeuvre vendredi matin pour évacuer la boue répandue lorsque la rivière d'Abord est sortie de son lit.

Berguitta se trouvait vendredi matin à 385 km au sud-ouest de La Réunion.