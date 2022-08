Benoit Valadier et Thomas Lubin ténors de La nuit de la course

Tahiti, le 21 août 2022 - La 23e édition de La nuit de la course s’est déroulée samedi en fin de journée dans le stade et la zone industrielle de Punaruu. Thomas Lubin l’a emporté sur le 5 km et Benoît Valadier sur le 10 km, tous deux s’imposant nettement.



Organisée par la section d’athlétisme de l’AS Punaruu, La nuit de la course a retrouvé sa place dans le calendrier local des courses à pied après deux ans d’interruption. Deux courses étaient au programme de l’événement, un 5 km dont le départ a été donné à 17 heures, le 10 km étant lancé une heure plus tard. 98 participants sont inscrits sur les deux épreuves, certains d’entre eux enchaînant les deux distances. Les départs et les arrivées étaient fixés dans l’enceinte du stade de la Punaruu, les acteurs couvrant deux tours dans la zone industrielle de la Punaruu pour le 5 km et quatre tours pour ceux qui ont opté pour la distance supérieure.



Une quarantaine de coureurs se sont élancés pour couvrir le 5 km, la hiérarchie en tête se dégageant rapidement. Thomas Lubin sociétaire de Central Sport s’est détaché peu à peu au train et a franchi la ligne d’arrivée en vainqueur et en 17’ 06’’. Éric Dugert licencié à Bordeaux Athle et Felice Covillon non-licencié entourent Thomas Lubin sur le podium scratch après avoir réalisés des chronos respectifs de 17’ 38’’ et 18’ 23’’. Sophie Bouchonnet termine 9e et première féminine en 21’ 17’’.



Une soixantaine d’athlètes prend ensuite le départ du 10 km. Et la hiérarchie se met en place encore plus rapidement que lors de la course précédente, Benoît Valadier imprimant le rythme en tête dès les premiers hectomètres, Sylvain Blacher étant le seul à pouvoir suivre mais en perdant régulièrement des mètres au fil de la course. Dès la fin du premier tour, Benoît Valadier semble déjà s’envoler vers la victoire sauf gros coup de barre, Sylvain Blacher suivant à une quarantaine de mètres.

Benoît Valadier prend la tête du Top Ten Battu par Damien Troquenet le 2 juillet lors du Championnat de Polynésie du 10 km sur route organisé au même endroit, Benoît Valadier ne laisse pas échapper la victoire samedi en s’imposant en 35’ 09’’ et en l’absence de Troquenet. Déjà sacré champion de Polynésie du 10 000 mètres sur piste fin mai, Valadier signe un nouveau succès en ne laissant aucune chance à la concurrence, Sylvain Blacher terminant 2e à 1’ 52’’. A



près sa deuxième place sur le 5 km, Éric Dugert monte encore sur le podium en finissant 3e du 10 km en 38’ 14’’. Belle bagarre chez les féminines car si Lauriane Bisch fait toute la course en tête, Oceane Tanguy, Sarah Biez et Elodie Touffet ne sont pas loin. Lauriane Bisch a tout de même gardé ses adversaires à distance en passant la ligne en 41’ 16’’ pour terminer 12e au scratch, Oceane Tanguy finissant 13e en 41’ 30’’. Belle opération pour Benoit Valadier samedi, le licencié de Central Sport prenant la tête du Top Ten soit le classement général des courses de fond de la saison. Benjamin Zorgnotti leader du Top Ten depuis le début de la saison mais occupé par le circuit national de triathlon, ne participe plus aux courses locales depuis un moment. Elodie Touffet mène le classement chez les dames mais Oceane Tanguy, deuxième, a réduit l’écart samedi.



Prochain rendez-vous de course à pied dimanche 28 août à l’occasion du Raid Vittel organisé par l’ASCEP dans la vallée de la Papenoo.



Les résultats Top 20 10 km

1. Benoit Valadier Central 35’ 09’’

2. Sylvain Blacher Ace Arue 37’ 01’’

3. Eric Dugert Bordeaux Athle 38’ 14’’

4. Clément Boinot Central 38’ 18’’

5. Rainui Taarea ADAT 39’ 25’’

6. Jean-Marc Carcy Tam Punaruu 39’ 47’’

7. Gérald Galmiche Gigi Team 40’ 06’’

8. François Santucci ADAT 40’ 47’’

9. Antoine Estival NL 40’ 53’’

10. Vaitua Mooria NL 41’ 05’’

11. Maxime Naturel NL 41’ 12’’

12. Lauriane Bisch (F) ADAT 41’ 16’’

13. Oceane Tanguy (F) AS CEP 41’ 30’’

14. Dossard 199 NL 41’ 31’’

15. Toanui Gobrait Tefana 41’ 51’’

16. Sarah Biez (F) NL 41’ 55’’

17. Elodie Touffet (F) Central 42’ 02’’

18. Mathieu Poty Atacem 42’ 16’’

19. Antoine Vastelo NL 42’ 32’’

20. Valentin Koktam Tefana 42’ 48’’



Top 10 5 km

1 .Thomas Lubin Central 17’ 06’’

2. Eric Dugert Bordeaux Athle 17’ 38’’

3. Felice Covillon NL 18’ 23’’

4. David Bernard ATN Running 19’ 38’’

5. Karim Taiebi NL 19’ 50’’

6. Vetea Papa Tam Punaruu 20’ 02’’

7. Mathieu Poty Atacem 20’ 28’’

8. Jason Laille ADAT 20’ 42’’

9. Sophie Bouchonnet (F) Central 21’ 17’’

10. Kizito Choleau Tam Punaruu 22’ 07’’

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 21 Août 2022 à 15:51 | Lu 250 fois