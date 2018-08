Benoît Kautai jugé pour "détournement de fonds publics" et "escroquerie" ce mardi

PAPEETE, 20 février 2018 - Le représentant Tapura, maire de Nuku Hiva, Benoît Kautai, et sa directrice administrative et financière doivent être jugés ce mardi sur dénonciation du Pays, pour "détournement de fonds publics" et "escroquerie" dans une affaire de surévaluation de chantiers routiers aux Marquises.



Initialement programmé pour une audience début mai dernier, ce procès avait été reporté à une date postérieure aux élections territoriales. Benoît Kautai, aujourd'hui représentant Tapura à l'assemblée de la Polynésie française et maire de Nuku Hiva aux Marquises, comparaît finalement ce mardi en correctionnelle, au côté de Jacqueline Kiersnowski, sa directrice administrative et financière.



Tous deux sont soupçonnés d’avoir commis les délits de "détournements de fonds publics" et "escroquerie" entre 2012 et 2014 après avoir transmis au Pays des factures de travaux surévaluées dans le cadre du bétonnage de deux portions de route sur l’île de Nuku Hiva. Ces travaux avaient en partie été financés grâce à une subvention du Pays. Suite à une plainte déposée par la Polynésie française en octobre 2014, l’enquête avait constaté près de 50 millions Fcfp de surévaluation des dépenses liées à ces travaux. Selon l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prononcée en avril 2017, le surplus de moyens et matériaux ainsi obtenu pourrait avoir servi à conduire deux autres chantiers de bétonnage sur les routes de la commune marquisienne, en s'affranchissant des délais administratifs avant les élections municipales de mars 2014.