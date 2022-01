Benjamin Zorgnotti reste intouchable

Tahiti, le 17 janvier 2022 - Benjamin Zorgnotti a remporté, samedi à Punaruu, les championnats de Polynésie du 5 km sur route. Le triathlète a survolé la course en réalisant un chrono de 15'50 avec près d'une minute d'avance sur Benoit Valadier, deuxième, et Teva Poulain qui a complété le podium. Chez les dames, Élodie Touffet a devancé dans les derniers mètres Océane Tanguy et Mathilde Soulon.



Ils étaient plus de 60 athlètes à avoir bravé la pluie, samedi, pour prendre le départ, à Punaruu, des championnats de Polynésie du 5 km sur route. Sans surprise, chez les hommes, la course a été dominée par Benjamin Zorgnotti. Le triathlète a été en tête de bout en bout et s'est rapidement détaché d'un groupe mené par Teva Poulain et Benoit Valadier. Mais ces derniers n'ont jamais pu faire leur retard sur la fusée Zorgnotti qui franchissait la ligne d'arrivée au bout d'un petit quart d'heure de course (15'50). Derrière pour les places d'honneur, Benoit Valadier a été plus solide dans la deuxième boucle lui permettant de prendre le meilleur sur Teva Poulain et de s'adjuger la deuxième place la course à près d'une minute de Zorgnotti (16'47).



Plus de suspense en revanche chez les dames. Il a fallu attendre les 200 derniers mètres pour voir Élodie Touffet déposer ses jeunes rivales Mathilde Soulon et Océane Tanguy. Élodie Touffet a franchi la ligne d'arrivée après 20 minutes d'efforts, devançant de onze secondes Océane Tanguy et 18 secondes Mathilde Soulon.



Le prochain rendez-vous pour les coureurs est prévu le 30 janvier, à Hitia'a, pour les championnats de Polynésie de semi-marathon.