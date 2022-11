Benjamin Zorgnotti fait coup double à l'ATN Urban Run

Tahiti, le 27 novembre 2022 - La 7e édition de la ATN Urban Run s’est déroulée samedi en fin d’après-midi sur le front de mer de Papeete avec deux courses au programme, 5 et 10 km. Benjamin Zorgnotti s’est aligné sur les deux distances et les a toutes deux remportées devant Delbi Villa Gongora. La participation a été conséquente avec près de 800 partants sur les deux courses.



L’association Air Tahiti Nui Running Team, présidée par Dan Pihaatae, a relancé samedi la ATN Urban Run après deux années de sommeil pour cause de crise sanitaire. Et l’événement s’est avéré très populaire avec 528 partants sur le 5 km et 265 sur le 10 km. Les conditions climatiques étaient agréables en fin d’après-midi pour pratiquer la course à pied, y compris pour les spécialistes occasionnels qui étaient nombreux.



D’habitude, la Urban Run ne compte qu'une seule course – le 5 km –, mais le programme s’est enrichi d’un 10 km pour l’édition 2022. Et cela a fait le bonheur de certains engagés qui ont pris le départ des deux épreuves (16h15 pour le 5 km et 16h45 pour le 10 km) à l’instar de Benjamin Zorgnotti et Delbi Villa Gongora qui ont animé les deux distances en tête de course. Les départs et les arrivées étaient fixés à la mairie de Papeete, les parcours proposant deux et quatre boucles sur le front de mer de la capitale en fonction de la distance.



Sur le 5 km, Benjamin Zorgnotti a géré sa course en calquant son rythme sur celui de ses principaux adversaires et a fait la différence dans le final pour s’imposer en 16’23’’. Delbi Villa Gongora a terminé 2e à 16 secondes du vainqueur, Teva Poulain montant quant à lui sur la 3e marche du podium en 16’45’’. Succès d’Amandine Matera en catégorie féminine en 18’50’’.



Objectif Half-Ironman de Taupo pour Benjamin Zorgnotti



Benjamin Zorgnotti a en revanche imposé son rythme d’entrée sur le 10 km et a rapidement creusé des écarts. Le sociétaire de Central Sport a bouclé la distance en 32’41’’ et Delbi Villa Gongora a de nouveau fini deuxième à 2’26’’ de Benjamin Zorgnotti. Emmanuel Hutin prend la 3e place en 36’03’’. Belle performance d’Élodie Touffet, la licenciée de Central, qui prend la 11e place du scratch en 38’23’’.



Benjamin Zorgnotti, de retour au fenua depuis octobre après de nombreux mois consacrés au circuit international de triathlon et qui avait coupé avec l’entraînement ces dernières semaines, semble en forme avant la grosse échéance qui l’attend dans quinze jours. “J’ai perdu beaucoup d’énergie en Europe loin de chez moi et j’avais besoin de couper un peu avec le sport”, confie-t-il. “C’était donc une reprise aujourd’hui et cela s’est plutôt bien passé avant mon départ pour la Nouvelle-Zélande où je participerai à l’Half-Ironman de Taupo le 10 décembre. C’est la première fois qu’un Tahitien sera sur la ‘start list’ chez les pros et j’espère être compétitif face à un plateau de niveau mondial.”



Prochain rendez-vous de course à pied samedi prochain au golf d’Atimaono avec le Championnat de Polynésie de cross-country.