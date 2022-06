Benjamin Zorgnotti et Tumatai Dauphin débloquent le compteur d'or à l'athlétisme

Tahiti, le 23 juin 2022 - Avec déjà deux médailles d'or à son compteur après le triathlon et l'aquathlon, Benjamin Zorgnotti a remporté, mercredi, le 5 000 mètres aux Mini-Jeux de Saipan. Au lancer du poids, Tumatai Dauphin s'est également imposé, offrant la deuxième médaille d'or à l'athlétisme tahitien. Et chez les dames, Loveleina Wong Sang a arraché l'argent au lancer du disque.



Il est le grand bonhomme du clan tahitien aux Mini-Jeux de Saipan. Benjamin Zorgnotti, 28 ans, déjà double médaillé d'or sur les épreuves du triathlon et de l'aquathlon, s'est imposé, mercredi, sur le 5 000 mètres à l'issue d'une course maitrisée de bout en bout.



Sur les premiers tours de piste, Zorgnotti et son camarade de la sélection tahitienne, Damien Troquenet, se sont accrochés au train mené par les Papous et un coureur Fidjien.L'écrémage s'est ensuite fait à quatre tours de la fin. Le triathlète s'est alors détaché avec le Papou, Suine Kagl, et le Fidjien, Yeshnil Karan. Et à 1 200 mètres de l'arrivée, Zorgnotti a lâché les chevaux sur la piste du Oleai Sport Complex pour littéralement s'envoler vers la victoire et offrir la première médaille d'or à l'athlétisme polynésien à Saipan. Le Tahitien a coupé la ligne d'arrivée en 15'35 et a devancé ses adversaires papous et fidjiens. A noter que Zorgnotti sera encore sur le pont, vendredi, pour l'épreuve du semi-marathon. Tout comme Damien Troquenet qui a terminé au 4e du 5 000 mètres.



Tumatai Dauphin répond présent



Avant ces Mini-Jeux aux Îles Mariannes du Nord, les coureurs de demi-fond et du fond, avec donc Benjamin Zorgnotti mais aussi Estelle Gentilly en argent sur le 800 et le 1 500 mètres, et les lanceurs, avec Tumatai Dauphin en tête, étaient identifiés comme les meilleures chances de médailles pour la délégation tahitienne. Vaihina Doucet et Loveleina Wong Sang, au lancer du poids, avaient répondu présentes, lundi, avec de l'argent et du bronze. Et ce mercredi, c'était au tour de leur mentor d'entrée en piste. Et Tumatai Dauphin n'a pas déçu en s'offrant l'or au lancer du poids avec un meilleur jet mesuré à 15,55 mètres, devançant de près de 2 mètres son plus proche poursuivant, le Papou, Debono Paraka (13,64 mètres).



Puis au lancer du disque, sa protégée, Loveleina Wong Sang s'est offert une nouvelle médaille avec cette fois-ci l 'argent au lancer du disque avec un jet à 37,59 mètres. Depuus lundi, l'athlétisme a rapporté 7 médailles à la délégation tahitienne. A noter par ailleurs, la 5e place du jeune espoir, Kilian Lidec-Potateuhi, 17 ans, au saut en hauteur (1,80 mètres).

Rédigé par Désiré Teivao le Jeudi 23 Juin 2022