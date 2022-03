Benjamin Zorgnotti et Guénaëlle Rauby s'imposent au triathlon de Haapiti

Tahiti, le 7 mars 2022 - Benjamin Zorgnotti, chez les messieurs, et Guénaelle Rauby, chez les dames, ont remporté, dimanche à Moorea, la première édition du triathlon de Haapiti.



Les triathlètes ont lancé leur saison, dimanche à Moorea, avec la première édition du triathlon de Haapiti, organisé par le club de VSOP MozTeam. 137 athlètes toutes catégories confondues, dont 67 en séniors, étaient inscrits sur les différents parcours allant du cross-triathlon, pour les enfants, au triathlon format S (750 mètres de natation, 20 km à vélo et 5 km de course à pied) pour les plus aguerris.



Sans surprise, la course chez les messieurs a été dominée par le triathlète professionnel Benjamin Zorgnotti. Le quadruple médaillé d'or des Jeux de Samoa a bouclé son triple effort en 53'47. Zorgnotti a devancé de plus de trois minutes Jean-Marc Rimaud, deuxième, et de plus de six minutes Damien Troquenet qui a complété le podium chez les hommes. Soit le podium des derniers championnats de Polynésie qui se sont tenus en novembre dernier. A noter également la quatrième place du spécialiste de l'ultra-trail, Thomas Lubin en 1h02'03.



Du côté des dames, aucune surprise également avec la victoire de Guénaëlle Rauby qui s'est offert une 11e place au classement scratch avec un temps de 1h11'06. Océane Maindron et la prometteuse Maidi Susset, 16 ans, ont terminé respectivement deuxième et troisième de la course.



Prochain rendez-vous pour les triathlètes le 20 mars, au plateau de Taravao, pour le Duathlon series organisé par le club de Kona Tri.

Rédigé par Désiré Teivao le Lundi 7 Mars 2022 à 14:34 | Lu 120 fois