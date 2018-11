Ben Thouard présente 25 tirages salle Muriavai

PAPEETE, le 28 novembre 2018 - Le photographe Ben Thouard a signé un ouvrage intitulé Surfaces, paru en juin dernier. Il a effectué une sélection de 25 tirages des 120 photos de l'ouvrage qu'il présente actuellement à la maison de la culture, salle Muriavai. L'occasion de découvrir son travail, le livre et de rencontrer Ben Thouard pour en savoir plus sur son travail sous, dans et sur l'eau.



Les photographes s'expriment tout à tour à la maison de la culture. Après Nicolas Hirigoyen la semaine dernière, c'est Ben Thouard qui prend le relai. Il propose 25 tirages d'images tirées de son ouvrage Surfaces paru en juin dernier. Les tirages sont de trois tailles : 80x120, 60x90 et 40x60. Ils sont à la vente de même que l'ouvrage qui n'est disponible sur le territoire que directement auprès de l'auteur.



Les photographies sélectionnées pour l'exposition sont " les coups de cœur, les best-sellers, les images qui plaisent le plus au gens ", indique Ben Thouard qui sera dans la salle d'exposition toute la semaine pour recevoir les visiteurs. De cette manière, il pourra répondre aux questions au concernant son travail.



Surface, le livre, compte 120 photographies présentées sur 184 pages. C’est une collection de clichés issus d’un travail photographique très personnel qui raconte les vagues, l’eau, l’océan, les sculptures de surface. Autrement dit, le monde de Ben Thouard. " C’est un travail que j’ai commencé il y a longtemps mais sur lequel je me suis vraiment concentré ces trois ou quatre dernières années. "



Un jeu de lumière particulier entre terre et mer



D’après le photographe, il existe entre air et mer, un jeu de lumière, de texture et de réflexion, unique. Ben Thouard y puise son inspiration et sa créativité. Il y passe la plus grande partie de sa vie.



Né en France, à Toulon, il a d’abord eu un penchant pour le surf. " J’avais 7 ou 8 ans. Mon père avait un voilier, on naviguait souvent, j’étais tout le temps sur l’eau. " À 15 ans, dans le grenier de la maison familiale, il est tombé sur un vieil appareil photo. " J’ai acheté deux ou trois films, et puis, pour rigoler, j’ai pris les copains en train de faire du surf. " Ensuite, il s’est penché sur l’eau et sur les vagues.



Il s’est inscrit dans une école de photos à Paris. La formation durait trois ans, "j e suis parti au bout d’un an et demi ". Le terrain, les commandes, les voyages l’ont happé. " En fait ", explique-t-il, " j’ai un premier stage avec un photographe français de windsurf quelques mois après le début des cours ". Certaines de ses prises de vue ont été publiées, des professionnels l’ont encouragé à continuer.



" On m’a dit, si tu veux faire des photos de windsurf, il faut que tu ailles à Hawaii, c’est là-bas que ça se passe. " Ben Thouard est parti et tout s’est enchaîné. " Pendant quatre ou cinq ans, je passais l’automne et le printemps à Hawaii et le reste du temps ailleurs dans le monde à faire des reportages. "



Un jour il a été envoyé à Tahiti. Il a visité la Polynésie, il est tombé sur Teahupoo. Le coup de foudre. " C’était il y a dix ans. J’y suis toujours ."