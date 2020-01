Ben Benacek à peine libéré, déjà interpellé

Tahiti, le 8 janvier 2020 - Connu pour être le premier braqueur à main armée de Polynésie, Ben Benacek a été interpellé le 6 janvier à Pirae au domicile d’une femme âgée à laquelle il avait volé de l’alcool. Déféré au parquet puis présenté devant le juge des libertés et de la détention, il a été placé sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa comparution immédiate.



Connu pour être l’auteur du premier braquage à main armée en Polynésie en 2000 dans une banque de Papara, Ben Benacek a été libéré et a rejoint la Polynésie en novembre dernier après avoir purgé une bonne partie de sa peine de prison à Rennes en métropole. Et deux mois à peine après sa libération, le multirécidiviste fait de nouveau parler de lui. L’homme a été interpellé à Pirae le 6 janvier. C’est en rentrant à son domicile qu’une femme âgée l’a surpris alors qu’il était en train de boire de la bière et du champagne chez elle. Il a fallu plusieurs policiers pour interpeller Ben Benacek qui se trouvait sous l’emprise d’ice et de médicaments.