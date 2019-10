Bellais défie le Mexicain Montoya

Parole à Cédric Bellais :



Ton année 2019 a été marquée par une blessure ?



“La préparation de mon avant-dernier combat s'était globalement bien passée mais au dernier moment, il y a eu un changement d'adversaire. Cela devait initialement être un droitier mais le remplaçant était un gaucher. Au niveau préparation, ce n'est pas pareil. Suite à un choc de tête, pendant un cafouillage, j'ai eu une déviation nasale. J'ai dû m'arrêter pendant six-sept mois, le temps que mon nez se rétablisse bien.”



Il y a eu des moments de doute ?



“Cela fait partie du métier, on va dire. Il y a forcément des moments de doute, des moments où j'ai voulu tout arrêter mais, comme on dit, après la pluie le beau temps. L’envie de remonter sur le ring a été la plus forte.”



Comment abordes-tu ton prochain combat ?



“Les Mexicains sont de très bons boxeurs. Ils ont faim. Ils adorent ça, ils adorent combattre. C'est un combat important pour moi. Je vais partir la semaine prochaine pour les Etats-Unis pour finaliser ma préparation dans un camp d’entraînement, grâce à mon statut d'ambassadeur Air Tahiti Nui. Là-bas, il y a tout pour bien s'entraîner et faire du bon sparring. C’est vrai qu’il a un gros palmarès avec 35 combats et seulement trois défaites. C'est un cogneur. Je vais m'adapter à sa boxe. C'est comme ça, chaque boxeur a sa façon de boxer, il faut se préparer en fonction de son adversaire.”



Tu es confiant ?



“Je me sens bien. J'ai hâte. C'est quelque chose de grand de boxer contre ce genre de gars. Les Mexicains ont une sacrée réputation au niveau mondial. Ce sera une première. Je me sens prêt et je serai encore plus prêt pour ce combat qui se déroulera à Fautaua. J’espère que le public sera là pour me soutenir.”