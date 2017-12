Belgique: un mort après la chute d'une grue due à la tempête

Bruxelles, Belgique | AFP | jeudi 27/12/2017 - Une personne est décédée mardi soir après la chute d'une grue de chantier sous les bourrasques de vent dans une ville côtière du nord-ouest de la Belgique, a annoncé la municipalité.



"La grue est tombée sur deux résidences qui se faisaient face", a expliqué la ville de Nieuport, située à une vingtaine de kilomètres de la frontière avec la France, dans un communiqué publié sur son site internet. Une personne est décédée et une autre grièvement blessée, est-il précisé. Deux autres sont plus légèrement blessées.

Selon l'agence de presse Belga, la victime a été retrouvée sous des gravats.

Les photos publiées par la presse belge montrent un trou béant au sommet de l'un des deux bâtiments d'habitation touchés, un immeuble de neuf étages, dont les trois derniers sont fortement endommagés.

La grue avait déjà menacé de tomber à la mi-novembre, selon Belga, et une cinquantaine de personnes avaient alors été évacuées.