Béchu promet des "réponses exceptionnelles" dans le Pas-de-Calais inondé

Thérouanne, France | AFP | jeudi 04/01/2024 - Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a promis des "réponses exceptionnelles" lors d'une visite jeudi dans le Pas-de-Calais toujours classé en vigilance rouge, où la décrue a commencé, deux jours après le début d'un nouvel épisode de crues hors normes.



Après le décès d'un septuagénaire dans sa voiture immergée mercredi en Loire-Atlantique, les pompiers ont secouru jeudi matin dans les Ardennes - département classé orange aux crues - une conductrice piégée dans son véhicule avec de l'eau à mi-portière près de Villy. Elle a été hospitalisée à Sedan, selon les pompiers.



"A situation exceptionnelle, réponses exceptionnelles", a déclaré M. Béchu qui s'est rendu avec le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, à Thérouanne, commune de 1.200 habitants envahie par les eaux pour la deuxième fois depuis novembre.



Il a évoqué la possibilité de ne pas demander de nouveau dossier pour classer en catastrophe naturelle les communes déjà touchées "en considérant que c'est le même épisode qui se poursuit", alors que 169 communes sont concernées par ces nouvelles crues, contre 282 en novembre.



Les sols sont toujours gorgés d'eau après les pluies record de l'automne.



Outre le fonds d'urgence de 50 millions d'euros annoncé après les crues record qui ont fait quatre blessés et d'importants dégâts en novembre, "on devra évidemment rehausser notre niveau de soutien", a-t-il ajouté.



A Thérouanne, le collège a été touché, et dans la ville voisine d'Arques, l'eau a atteint le centre, forçant des habitants à évacuer, parfois avec l'aide de pompiers déployés avec des barques, ou de tracteurs.



Sur l'Aa, fleuve côtier classé en vigilance rouge depuis mardi, le pic de crue a été atteint "en début de soirée" mercredi, selon l'organisme de surveillance Vigicrues.



"La décrue s'est amorcée durant la nuit de mercredi à jeudi" mais les nouvelles pluies prévues jeudi "pourraient occasionner des réactions modérées ou ralentir les décrues en cours".



"Ma maison est à louer, même à vendre!", lance, exaspérée Eugénie Léger, 44 ans, dont le domicile près de la mairie de Thérouanne a été envahi par deux fois plus d'eau qu'en novembre, jusqu'à 40 cm.



Du côté des experts, "l'assistante au téléphone me dit que de toute façon mon quartier, il devrait être rasé, qu'il n'est pas habitable", lâche-t-elle, regardant passer les ministres avec scepticisme.



Curage



Interrogé sur la possibilité d'exproprier certains quartiers trop exposés aux inondations, "toutes les questions doivent être posées", a répondu M. Béchu.



"Ce sont des décisions qui ont été prises ailleurs", a-t-il ajouté, citant le rachat par l'Etat de centaines de maisons après la tempête Xynthia en 2010 ou une décision plus récente à Mandelieu (Alpes-Maritimes).



Il a également annoncé un changement de règlementation prochain "pour faciliter le curage" des cours d'eau, certains élus locaux déplorant la complexité excessive des autorisations nécessaires.



Des images aériennes d'Arques montrent les rues et jardins immergés sur de vastes zones, où les maisons sont isolées par l'eau.



Quelques départementales ont été coupées par les eaux, notamment autour de Montreuil-sur-mer.



Dans le Pas-de-Calais, 500 foyers restent privés d'électricité et 2.000 habitants d'accès à l'eau potable, a indiqué jeudi le préfet Jacques Billant.



Des moyens de pompage intensifs ont commencé à être déployés jeudi, avec l'installation de quatre pompes de la sécurité civile dans le secteur de Mardyck (Nord).



En outre, huit pompes envoyées dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne sont en cours d'installation. Elles doivent commencer à opérer jeudi pour les quatre pompes hollandaises et vendredi pour les pompes tchèques et slovaques, a indiqué la sécurité civile à l'AFP.



Outre le Pas-de-Calais et les Ardennes, les crues touchent aussi trois autres départements du nord-est de la France, classés en vigilance orange: le Nord, la Meuse et l'Aisne.



Les intempéries ont également frappé la Belgique voisine, où une quarantaine d'habitations ont été touchées dans la province d'Anvers mercredi par une tornade, qui a arraché des toits sans faire de victime.



S'ils constituent des phénomènes naturels, les inondations, cyclones et sécheresses peuvent être amplifiés par le réchauffement climatique généré par les activités humaines.