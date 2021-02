Bébé soigné au ra'au Tahiti : la famille jugée pour homicide involontaire

Rapidement entendue par les enquêteurs, la mère de la fillette, tout juste âgée de 20 ans, avait expliqué qu’elle vivait dans la maison familiale de Bora Bora avec ses grands-parents, son mari et ses parents. Interrogée sur les circonstances du décès, la jeune femme avait rapporté que l’état de santé de son enfant s’était dégradé en quelques jours suite à l’apparition d’un furoncle sur son épaule gauche. Sous l’impulsion de ses parents et de ses grands-parents, la jeune mère de famille avait accepté que son enfant, qui souffrait désormais de fièvre et de douleurs, soit soignée par des guérisseurs à l’aide de massages et de potions. L'enfant avait été emmenée chez un premier homme qui lui avait administré une potion faite à base de plantes. Voyant que sa santé ne s'améliorait pas, la famille avait ensuite consulté une vieille dame qui pratiquait elle aussi le ra'au Tahiti.



Après trois jours de "soins traditionnels", la fillette s’était retrouvée dans un état si grave que la famille avait finalement décidé de l’emmener chez un médecin. Elle était décédée quelques heures plus tard d’une grave infection pulmonaire. Lors de son autopsie, les médecins légistes avaient affirmé que la petite fille n’avait pas "reçu les soins adéquats que son état initial nécessitait" et qu’elle aurait pu être sauvée si elle avait eu accès à une "thérapeutique simple à base d’antibiotiques". Les deux spécialistes avaient constaté que la petite avait subi une véritable "agonie" et que sa mort était imputable à "un défaut de soins".



Après un premier renvoi en mai dernier, le procès de la famille de la petite fille ainsi que des deux guérisseurs s'est ouvert mardi devant le tribunal correctionnel. Son président a tenu à préciser au début des débats qu'il s'agissait d'une affaire dans laquelle "toute la famille" avait "souhaité la guérison de l'enfant." Mais les médecines traditionnelles étaient déconnectées de la maladie de la petite fille, a déploré le magistrat au terme de son introduction.