Beach wrestling - Championnat de Polynésie : Les gladiateurs en action

Parole à Daniel Ray :



Première compétition de l’année ?



« En beach wrestling, oui. On en avait prévu plusieurs mais on a eu du mal à trouver des plages avec du sable, ce qui est paradoxal en Polynésie. On a eu l’opportunité de faire cette compétition ici au Parc de Paofai, c’est un site extraordinaire. On en a fait qu’une, que l’on considère comme le championnat de Polynésie de beach wrestling. »



Satisfait du développement de la discipline ?



« Sur certains points oui. Sur le déroulement des compétitions, cela a bien évolué. Avant on était obligés de tout faire, organisation, arbitrage…alors que maintenant on a formé des gens qui sont capables d’arbitrer, d’organiser une compétition. Ils sont autonomes maintenant. Ça c’est parfait, c’est une grande réussite. »



« La deuxième réussite, c’est qu’on a mis en place une formation avec des personnes qui préparent des brevets fédéraux. On a pas encore terminé mais par rapport à ceux qui restent encore en formation, on a 12-15 brevets fédéraux niveau 2 et une dizaine de brevets niveau 1. Donc sur le plan de la formation, on est sur du progrès. »



« Au niveau des compétiteurs, j’ai un peu des regrets par rapport au potentiel. Pas de chance aujourd’hui, on avait le championnat de judo en même temps. On a malgré tout quelques participants issus du jiu jitsu brésilien. Ces combattants ont compris que la lutte pouvait être un plus par rapport à leur discipline. J’aimerais à terme que la lutte devienne un intérêt prioritaire plus qu’utilitaire. »



« On peut malgré tout souligner l’effort de certains clubs comme celui de Papara qui est venu aujourd’hui en force, Moorea également avec des petits comme des grands. On a eu deux gros clubs qui expriment une belle dynamique, c’est encourageant. »



Les perspectives, les objectifs ?



« On a les Océania de lutte à Guam au mois de mai. Deux-trois compétiteurs sont prévus, on en a pas plus parce que nos moyens sont limités par la destination : Loïc Tautu et Henri Burns, avec un accompagnateur, le président de la fédération Hiro Lemaire. Cela ne m’étonnerait pas qu’il participe également. Aujourd’hui Henri n’était pas là car il participait à une compétition de judo ne-waza en métropole. La deuxième échéance est celle du 23 juin, le championnat de Polynésie de lutte olympique, avec de la lutte libre masculine et féminine. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« Un remerciement à tous ceux qui sont venus, aux organisateurs, aux arbitres, merci à la direction de la jeunesse et des sports, au Pays, merci à ceux qui gèrent le parc de Paofai et merci également aux sponsors, Olympians, Noni Energy et Marama Shop. » Propos recueillis par SB