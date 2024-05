Beach tennis - Une sélection tahitienne à l’Open de Poindimié

Tahiti, le 2 mai 2024 - Le beach tennis tahitien sera présent à l’Open de Poindimié qui aura lieu dans la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie du 8 au 11 mai. Deux femmes et sept hommes composent cette sélection qui s’envole ce vendredi en direction de Nouméa avec des ambitions affichées.



La troisième édition de l’Open de Poindimié de beach tennis accueille une sélection tahitienne du 8 au 11 mai, Province Nord de Nouvelle-Calédonie, comme ce fut le cas l’an passé. Les spécialistes du Fenua qui s’envolent ce vendredi en direction de Nouméa seront en lice dans les tableaux de doubles Hommes, Femmes et Mixtes face à des Calédoniens et des Néozélandais sur la plage des grands rouleaux site de la compétition.



La sélection tahitienne a été identifiée au terme d’un chemin de sélection programmé sur plusieurs tournois. Mais il aura aussi fallu tenir compte de la disponibilité des uns et des autres pour le déplacement en Nouvelle-Calédonie et bâtir la sélection tahitienne en fonction de ce paramètre. Ainsi la paire masculine tahitienne n° 1 composée de Jérémie Duchier et Yankell Claverie ne fera pas le voyage vers Poindimié de même que Haunui Montas habituel partenaire de Mathias Coenye et qui est actuellement en Métropole dans le cadre d’une formation professionnelle. Mais la sélection tahitienne a tout de même belle allure et sera, sans nul doute, compétitive sur le “Caillou”. Sarah Santacruz et Nathalie Soulier indiscutables n° 1 tahitiennes en double et qui avaient terminé troisièmes du tableau féminin à Poindimié en 2023 tenteront de monter dans la hiérarchie et, pourquoi pas, de décrocher le titre. Même ambition dans le tableau masculin où le duo Haunui Montas/Mathias Coenye avait fait finaliste l’année dernière. Si Mathias Coenye le numéro 2 tahitien au classement double Messieurs, derrière Jérémie Duchier, devra se passer de son habituel partenaire, Haunui Montas, il sera néanmoins bien épaulé en Nouvelle-Calédonie faisant équipe avec Goulven Jezequel.

L’Open de Tahiti monte en grade



Une compétitivité que l’on sent aussi dans le duo Lucas Segati/Corentin Boucher. Tous deux sont invités par les organisateurs calédoniens au titre de la paire tahitienne n°1 en remplacement du duo Duchier/Yankell. Sarah Santacruz et Nathalie Soulier bénéficient aussi, de leur côté, d’une invitation chez les dames. Nicolas Bauvit et René O’Connor, une association qui monte régulièrement dans la hiérarchie tahitienne, a aussi des arguments pour jouer un rôle de premier plan à Poindimié. Quant au jeune Liam Soulier, il évoluera aux côtés d’un jeune Calédonien.



Beaucoup d’espoir de briller également en double Mixte avec les paires Nathalie Soulier/Mathias Coenye et Sarah Santacruz/Lucas Segati. Les autres joueurs tahitiens seront en scène avec des partenaires calédoniennes. Décrocher au moins un titre à Poindimié est l’objectif de la sélection tahitienne. Mais faire mieux semble dans le domaine du réalisable. L’axe Tahiti/Calédonie est précieux pour le beach tennis tahitien car il permet ponctuellement à ses joueurs des confrontations autres qu’exclusivement locale. Ce fut ainsi le cas lors de la première édition de l’Open international de Tahiti organisé en octobre 2023 et pour lequel quinze Calédoniens avaient fait le déplacement au Fenua, outre le duo gagnant italo-slovaque, Niccolo Strano/ Alexander Rozin. Labellisé ITF (International tennis association), l’Open de Tahiti 2024 qui aura lieu au mois d’octobre va gagner en notoriété car il est monté en grade sur le circuit ITF avec un price money supérieur, ce qui devrait engendrer une montée en gamme de la participation étrangère.



Une discipline du beach tennis local qui propose en attendant un rendez-vous promotionnel ce samedi avec un tournoi loisir à Papara organisé dans le cadre des équipements sportifs de la Maison pour tous communale par l’association Beach Tennis Tahiti avec la présence des associations de quartier.



Patrice Bastian

Rédigé par Patrice Bastian le Jeudi 2 Mai 2024 à 22:24 | Lu 117 fois