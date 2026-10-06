

Beach tennis – Le tournoi international entre Papara et Paofai

La 4è édition de l’Open International de beach tennis de Tahiti a débuté le week-end dernier avec un premier tournoi organisé sur le terrain de Taharu à Papara et se poursuivra à partir d’aujourd’hui avec un deuxième tournoi programmé au Beach Stadium de Paofai jusqu’à dimanche.

L’association beach tennis Tahiti organise depuis samedi son 4è Open international de Tahiti, tournoi labellisé ITF (International Tennis Fédération). Le programme a pris du relief cette année, les organisateurs ayant en effet décidé de proposer deux tournois au lieu d’un auparavant. Le premier a eu lieu samedi sur le terrain de beach de Taharu à Papara, le second démarrant aujourd’hui à Paofai avec des tournois jeunes et le 1er Championnat de Polynésie universitaire de beach tennis. L’ouverture officielle aura lieu demain avec la cérémonie d’ouverture. Les tableaux de doubles et simples s’enchaîneront de vendredi à dimanche avec en apothéose les finales des différents tableaux dimanche après-midi. Si l’Open a pris du volume cette année dans son programme de compétition, il est en revanche descendu en gamme.

L’Open reclassé BT50



Les compétitions internationales de beach tennis sont classées en fonction du prize money qu’elles proposent. L’Open international de Tahiti était classé BT50 lors de ses deux premières éditions compte tenu d’un prize money de 4000 dollars US et le rendez-vous tahitien était monté en gamme en 2025 en étant classé BT100 avec un prize money de 10 000 dollars US. Il repasse en BT50 cette année et Yankell Clavery le président de l’association beach tennis Tahiti s’en explique :’’Les subventions sont principalement consacrées à la préparation des Jeux du Pacifique et comme notre discipline ne figure pas aux programmes des Jeux, nous n’avons pas eu cette année l’appui de l’IJSPF contrairement aux éditions passées. Notre budget était donc en baisse et nous avons donc dû réduire notre prize money ce qui explique que l’on soit de nouveau classé BT50 cette année. Mais nous avons tout de même pu innover en organisant en plus du rendez-vous de Paofai, la première édition du tournoi international de Taharu’u classé BT10 et cela grâce à une subvention de la mairie de Papara’’.

Un plateau international encore incertain



La baisse de prize money impacte la classification de l’Open de Tahiti et par voie de conséquence le volume et la qualité du plateau international. Celui de 2025 avait proposé du très haut niveau avec la victoire du Japonais Tomioka Hiroyuki associé au Brésilien Augusto Simonetto chez les messieurs, la paire japonaise Erina Otsuka et Eri Homma survolant le tournoi chez les dames. Le niveau s’annonce à priori moins relevé cette année. Une Philippine, une Américaine et une Australienne intégreront les tableaux féminins, deux Calédoniens, un Suisse, des métropolitains et un Réunionnais étant actuellement engagés chez les hommes. Plusieurs visiteurs feront équipe avec des joueurs locaux en doubles. La majorité d’entre eux étaient présents à Papara samedi et dimanche, la création de l’étape de Taharu’u ayant justement pour objectif de permettre aux visiteurs de rester plus longtemps à Tahiti et de jouer plus longuement. Le plateau international de l’Open pourrait encore s’étoffer puisque les organisateurs étaient dans l’attente mardi de la confirmation de la venue de deux argentins et du Slovaque Alexander Rozyn vainqueur de l’Open tahitien en 2023 avec l’Italien Niccolo Strano, mais qui devrait faire équipe cette année avec un autre italien s’il rejoint bien le Fenua.

Les Tahitiens ont toutes leurs chances



L’élite tahitienne a été dominatrice samedi à Papara, mais tous les joueurs visiteurs n’étaient pas présents et en particulier ceux dont la venue est encore incertaine à l’instar de l’éventuel duo Italiano-Slovaque qui ferait figure de favoris dans le tableau doubles hommes. Ceci étant, les meilleures paires tahitiennes iront loin dans les tableaux à Paofai quel que soit le niveau de l’opposition, c’est une certitude. Vainqueur de l’Open de Tahiti en 2024, le duo Yankell Clavery et Jérémy Duchier s’est imposé en doubles messieurs à Taharu’u et s’inscrit comme un sérieux candidat au titre cette semaine. Louis Boyer et Pierre Leduc finalistes samedi à Papara auront aussi de séreux arguments à faire valoir. En doubles dames, Sarah Santacruz et Nelly Bartolo la paire numéro 1 au classement local et également titrée à Taharu’u font logiquement figures de favorites à Paofai. En simples hommes et femmes, tableaux moins prestigieux que les doubles en beach tennis, Yankell Clavery et Nelly Bartolo y feront aussi figures de favoris si du moins ils décident de cumuler simples et doubles. Le tournoi de Paofai est lancé aujourd’hui mais va réellement gagner en intensité à partir de vendredi.

Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Mardi 20 Octobre 2026 à 14:47 | Lu 108 fois



