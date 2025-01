Beach tennis – Le niveau monte en puissance

Tahiti, le 29 janvier 2025 - Le beach tennis tahitien a organisé dimanche à Aorai Tini Hau un tournoi labellisé ITF (International Tennis Fédération) qui a réuni le gratin local de ce sport. La qualité du tournoi a été relevée tant chez les femmes que chez les hommes ce qui confirme la montée en puissance du niveau de la discipline au Fenua.



Le soleil était radieux dimanche à Aorai Tini Hau à l’occasion du premier tournoi du calendrier 2025 organisé par l’association Beach Tennis Tahiti et l’ambiance était également rayonnante sur et autour des terrains de beach, eu égard à l’importance de l’événement. En effet, la compétition du jour était labellisée ITF, soit de catégorie internationale, même s’il n’y avait pas de participants visiteurs. L’événement a logiquement rassemblé l’élite féminine et masculine du beach tennis local dans la mesure où le tournoi permettait aux intéressés de marquer des points pour le classement international. Le tournoi de dimanche était labellisé BT 10 soit le plus bas grade du classement des tournois internationaux, mais cela était suffisamment motivant pour que les joueurs et joueuses évoluent à leur meilleur niveau. Rappelons que l’Open international de Tahiti a été labellisé BT 50 lors de ses deux premières éditions et que la troisième édition, en septembre prochain, gagnera du galon en passant BT 100 avec une augmentation du prize money et en conséquence probablement une plus forte participation quantitative et qualitative des joueurs internationaux. Chez les dames, dimanche, on a pu assister au succès de la paire Elisabeth Vivi et Leilanie Brothers face à Taihara Taerea et Béatrice Cousinet, au terme d’une finale intense animée par une une grosse combativité des deux duos. Léna Langlois et Natacha Dupuis ont décroché la troisième place du tableau féminin.

Clavery et Duchier survolent le tableau hommes



Les rencontres ont également été intenses dans le tableau jeunes à l’image de la finale indécise jusqu’au bout. Estebal Costa et Taikea Taerea ont créé la surprise en disposant de Ylouan et Yale Clavery, les leaders du ranking jeunes. Ezio Costa et Ming Lei ont complété le tiercé de la catégorie. Pas de surprise en revanche dans le tableau masculin, le tandem numéro 1 tahitien en double composé de Yankell Clavery et Jérémy Duchier dominant nettement tous ses matches y compris en finale contre Corentin Boucher et Lucas Segati qui se sont sèchement inclinés 6/0.6/0.



Louis Boyer et Pierre Leduc, les principaux organisateurs de l’événement qui ont eu le soutien de plusieurs sponsors ont remporté la petite finale. Yankell Clavery, le président de l’association Beach Tennis qui a récemment été élu vice-président de la Fédération tahitienne de tennis, s’est félicité du succès de l’événement et a souligné son importance dans le développement de ce sport au Fenua et plus largement dans le Pacifique : “Nous sommes fiers de l’engouement croissant de notre discipline localement. Cette étape labellisée ITF a démontré que Tahiti possède un potentiel énorme pour que son élite puisse briller à l’international. Le beach tennis polynésien semble bien lancé pour conquérir de nouveaux sommets et pour toujours plus élever son niveau de jeu.”



Prochain rendez-vous le 8 mars à Papara avec la cinquième étape du Tour et des tableaux de simples et de doubles. Le prochain tournoi labellisé ITF aura lieu les 14 et 15 juin avec les Championnats de Polynésie auxquels devraient participer des Néo-Calédoniens.



Patrice Bastian

