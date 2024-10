Beach tennis-Compétition internationale au Parc Paofai

Tahiti, le 17 octobre 2024 - L’association beach tennis Tahiti organise samedi et dimanche au Parc Paofai le deuxième Open International de Tahiti. Labellisé ITF, l’événement réunira une centaine de compétiteurs dont une douzaine de visiteurs.



Le beach tennis fédéré localement par l’association Beach Tennis Tahiti membre de la Fédération tahitienne de tennis se développe doucement mais sûrement depuis quelques années. Présidée par Yankell Clavery, qui est à l’origine du lancement de la discipline au Fenua, l’association multiplie les actions promotionnelles pour inciter à la pratique du beach tennis à Tahiti. Si la discipline compte à l’heure actuelle une centaine de licenciés, l’effectif des pratiquants est beaucoup plus élevé comme en témoigne Yankell Clavery : “On a notamment de plus en plus de joueurs de padel qui s’intéressent à notre sport et c’est aussi le cas du tennis. On intervient régulièrement en milieu scolaire et dans les animations de quartier. Un club s’est monté à Taravao par le biais du tennis et l’installation d’un petit terrain de beach. Maintenant, il nous faudrait des installations pérennes qui faciliteraient notre développement. Nous sommes actuellement en discussion avec la mairie de Papeete et le ministère des Sports pour trouver un spot dédié au beach tennis.”



L’Open International de Tahiti créé en 2023 s’inscrit dans un but promotionnel et les deux premières journées de l’événement, jeudi et vendredi, ont ainsi été consacrées à des tournois de jeunes et des partenaires.

Un duo australien à battre



L’Open de Tahiti est labellisé ITF (International Tennis Fédération) BT 50, soit le deuxième des six grades des tournois internationaux. Il propose un price money de 430 000 francs. Mais en raison d’une inscription tardive, le plateau sera moins dense et compétitif que prévu. La paire australienne composée de Quentin Durieu et Aaron Sitbon semble s’imposer comme la favorite chez les hommes pour succéder au duo Italo-Slovaque Niccolo Strano et Alexander Rozyn vainqueur de l’Open en 2023. La Brésilienne Vanessa Arruda qui fera équipe avec Laetitia Clavery a aussi les faveurs des pronostics chez les dames bien que sa coéquipière soit en manque de compétition. Des tournois de simples, auxquels participeront peut-être les concurrents étrangers, seront également organisés entre samedi et dimanche. Rappelons cependant que les tournois internationaux sont officiellement consacrés aux doubles.



Côté tahitien, l’élite tentera de rivaliser avec les concurrents extérieurs à commencer par le duo local composé de Yankell Clavery et Jeremy Duchier classés n°1 du championnat local. Les premiers échanges des tableaux double Dames et Messieurs sont programmés samedi à 8 heures à Paofai, les finales devant se tenir dimanche dans l’après-midi.



