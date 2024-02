Beach soccer – Tahiti bat l’Espagne et se qualifie pour les quarts de finale du Mondial

Tahiti le 17 février 2024 - Tahiti occupe la première place du groupe B de la Coupe du monde de beach soccer 2024 à Dubaï. Après un premier succès (4-3) contre l’Argentine, les Tiki Toa se sont imposés 5-3 face à l‘Espagne samedi matin. Ils sont déjà qualifiés pour les quarts de finale du Mondial avant même leur dernier match de groupe lundi contre l’Iran qui a battu (6-3) l’Argentine samedi et qui est également qualifié pour les quarts de finale.

Les Tiki Toa ont confirmé samedi matin contre l’Espagne que leurs ambitions de décrocher le titre mondial n’étaient nullement surestimées. Leur début de Coupe du Monde confirme en effet qu’ils ont le potentiel pour aller au bout même si leurs deux premiers matchs ont engendré des ascenseurs émotionnels pour eux-mêmes et pour leurs supporters. Le succès contre l’Argentine n’avait pas été acquis dans la facilité et celui décroché contre l’Espagne le fut au terme d’un scénario renversant et palpitant. Qui eut pensé que les Tiki Toa allaient s’imposer alors qu’ils étaient menés 3-0 à moins de 20 minutes de la fin du match contre une équipe qui figure à la 4è place du classement mondial de beach soccer. Les Ibériques ont marqué par Arias et Bati dans le 1er tiers-temps (2-0). Les Tahitiens ont eu une grosse occasion de revenir à 2-1 en fin de 1er tiers temps mais le portier espagnol Dona stoppait le penalty de Heirauarii Salem avant d’enfoncer les Tiki Toa par la suite lorsqu’il portait la marque à 3-0 d’une frappe lointaine dans le 2è tiers temps. Mais en vrai guerriers, les Tahitiens ne lâchaient rien et puis ils avaient l’exemple de l’Iran qui avait été mené 3-0 par l’Espagne lors de la première journée du groupe B et qui s’étaient imposé après prolongation (6-6) aux pénaltys (3-1). Et c’est Heimanu Taiarui, un joueur emblématique des Tiki Toa, qui lançait la remontada en réduisant la marque (3-1) d’une byciclette à la réception d’un corner frappé par Heirauarii Salem. Et dans les deux dernières minutes du 2è tiers temps, Tahiti renversait totalement la situation en marquant à trois reprises pour mener 4-3. Patrick Tepa marquait sur coup-franc puis Tearii Labaste égalisait toujours sur coup-franc et Roonui Tiniraurii donnait l’avantage aux Tiki Toa en effectuant un gros pressing sur Dona pour récupérer le ballon et marquer dans le but vide et dans un angle pourtant très fermé.

Un groupe solidaire et complémentaire

Le deuxième tiers temps avait démontré la capacité des Tiki Toa à ne pas douter et à savoir rebondir alors que la situation leur était très défavorable. Un autre constat, le groupe fait preuve de solidarité sur et hors du terrain et l’amalgame a bien pris entre les joueurs expérimentés et les jeunes à l’image de Roonui Tinirauarii. C’est aussi le cas de Teave Teamotuaitau qui remplaçait le titulaire Jonathan Torohia dans les buts dans le 3è tiers temps et qui a été décisif à plusieurs reprises. Le match restait indécis et spectaculaire et c’est Roonui Tiniraurii qui libérait les Tahitiens à 22 secondes de la fin du match en exerçant encore un gros pressing sur le dernier défenseur espagnol pour récupérer le ballon et battre Dona qui avait déserté ses buts. 5-3 pour les Tahiti, une victoire obtenue avec les tripes (17 coup-francs concédés contre 7 pour les Espagnols sur l’ensemble du match) surtout dans un 3è tiers temps où les Tiki Toa ont été très solides défensivement à l’image de Heimanu Taiarui désigné homme du match. Raimana Li Fung Kuee le capitaine a livré son analyse :’’On a mal entamé le match mais on a prouvé par la suite que l’on était costaud mentalement. On s’est tous encouragé et on a tout donné comme si c’était une finale. Il nous reste un match de poule contre l’Iran et on va le jouer à fond mais sereinement sachant que l’on est qualifié pour les quarts de finale. Je pense que les entraîneurs vont faire tourner et ça permettra à tout le monde d’avoir du temps de jeu. Je tiens à saluer tous nos supporters qui doivent se lever très tôt à Tahiti pour suive nos rencontres’’.

La première place du groupe B sera en jeu lundi lors de la rencontre Tahiti-Iran, les 1e 2è de la poule B étant opposés jeudi en quart de finale aux 1er et 2è de la poule A. L’Italie et les Emirats arabes unis sont déjà assurés de finir aux deux premières places de la poule A avant leur affrontement lundi.

Prendre l’un ou l’autre en quart de finale ne sera pas aisé car l’Italie a fait belle impression jusque-là et les Emirats arabes unis ont l’avantage d’évoluer à domicile. Mais les Tiki Toa doivent être en mesure de battre tous leurs adversaires pour parvenir en finale et la gagner dimanche prochain.

Patrice Bastian



ENCADRE

Résultats du groupe B

*Jeudi 15 février

-Tahiti-Argentine 4-3

-Iran-Espagne 6-6 (3-1 aux pen)

*Samedi 17 février

-Tahiti-Espagne 5-3

-Iran Argentine 6-3

*Lundi 19 février

-Tahiti-Iran

-Argentine-Espagne



Classement

1.Tahiti 6 pts +3

2. Iran 4 pts +3

3. Espagne 0 pt -2

4. Argentine 0 pts -4

