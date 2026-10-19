

Beach soccer - Les Tiki Toa en favoris

Tahiti, le 21 octobre 2026 -La 9è édition de la Coupe des Nations d’Océanie de Beach Soccer qui devait débuter aujourd’hui à Aorai Tini Hau commencera finalement samedi, le programme du tournoi ayant été remanié suite au retrait de la Papouasie Nouvelle-Guinée. Les Tiki Toa débuteront contre le Vanuatu et s’impose comme le favori de l’épreuve qui réunit aussi la Nouvelle-Calédonie et le Îles Salomons.



La Coupe des Nations d’Océanie 2026 de beach soccer est un peu plus rentrée dans le vif du sujet mardi à l’occasion d’un rendez-vous donné aux médias à Aorai Tini Hau en présence des entraineurs et capitaines des pays participants, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, le Vanuatu, les Îles Salomon, mais en l’absence des Papous qui n’ont pas fait le déplacement au Fenua. La Fédération océanienne de football (OFC) qui chapeaute le tournoi a donc remanié le programme et en a informé la Fédération tahitienne de football qui accueille l’événement. Celui-ci perd certes un peu prestige avec le retrait d’une des nations engagées mais n’en garde pas moins un énorme intérêt dans la mesure où il est qualificatif pour la Coupe du monde 2027 de beach-soccer. Les Tiki Toa qui joueront leur premier match samedi face au Vanuatu n’ont pas vraiment le droit à l’erreur lors des trois matches de groupe qu’il leur faudra gagner voire en perdre un à la rigueur s’ils veulent être au rendez-vous de la finale le 31 octobre.

Un groupe solide et expérimenté



Le groupe de 15 joueurs qui a suivi toute la préparation et a participé aux matches amicaux contre la Suisse a été réduit à 12 comme l’impose le règlement de la Coupe des Nations océaniennes. Raimana Li Fung Kuee l’entraîneur-joueur des Tiki Toa a privilégié l’expérience et n’a pas retenu les jeunes Heremataarii Hatitio, Tehoarii Lesca et Donny Tepa. Le coach tahitien explique ses choix :’’J’ai gardé un groupe relativement expérimenté avec deux jeunes qui feront leur début dans un événement international, Illiwai Resopawiro et Viritua Tiaiho. On a une équipe solide avec de la qualité à tous les postes. Pour ma part, je coacherai et je jouerai et cela m’a été imposé par les forfaits de Heimaru Terorotua et Flavien Otcenasek sur lesquels je comptais beaucoup. C’est pour cela que j’ai joué contre la Suisse pour voir où j’en étais et ça s’est bien passé. J’ai discuté avec les joueurs et tous étaient unanimes pour que je joue. Mais ce fut difficile d’écarter Heremataarii Hatitio le gardien, Tehoarii Lesca, et Donny Tepa car tous trois ont donné satisfactions lors de la préparation et contre la Suisse’’.



Les Îles Salomons principalement à craindre



Lors des huit éditions passées de l’épreuve, Tahitiens et Solomonais se sont partagés les succès avec quatre victoires chacun. Mais les Tahitiens sont dominateurs depuis maintenant plusieurs années dans la zone océanienne en s’étant imposés en 2011, 2019, 2023 et 2024. La domination des Solomonais est plus ancienne et a été marquée par des titres en 2006, 2007, 2009 et 2013. Mais l’édition 2024 a démontré que Tahitiens et Solomonais étaient d’un niveau proche, les Tiki Toa s’imposant en finale à Honiara devant le public solomonais sur le score serré de 3-2. Tahiti aura l’avantage de jouer à domicile cette année et sa sélection a démontré contre la Suisse qu’elle était prête au combat comme le confirme

Raimana Li Fung Kuee :’’J’ai beaucoup fait tourner contre la Suisse pour tester tout le monde car je devais donner la liste des 12 joueurs juste après. L’équipe est montée en puissance à chaque match face à une équipe qui fait partie de l’élite européenne et c’est bien sûr très encourageant pour le tournoi océanien. Mais pas d’excès de confiance, on va respecter tous nos adversaires même si à priori les Îles Salomons devraient être notre principal rival comme d’habitude. Mais on se doit déjà de bien démarrer contre le Vanuatu. Ça ne sera pas facile et ce sera un bon test pour la suite’’. Ça ne sera pas facile à priori contre aucune équipe car Calédoniens, Ni-Vanuatu et Solomonais ont souligné mardi lors des échanges avec les médias qu’ils étaient ben préparés et qu’ils avaient des ambitions. Mais les Tiki Toa semblent en mesure de conserver leur titre et de représenter une nouvelle fois le continent lors de la Coupe du monde 2027 de beach soccer.

Patrice Bastian

Les matches de Tahiti

-24/10 -16 h 00 : Tahiti-Vanuatu

-26/10-16 h 00 : Tahiti-Salomon

-28/10-16 h 00 : Tahiti-Nouvelle-Calédonie

-31/10-14 h 00/16 h 00 : 3èplace/Finale





La sélection tahitienne

*Gardiens

-Teave Teamotuaitau

-Franck Revel

*Défenseurs

-Heimanu Taiarui

-Matatia Paama

-Gervais Chan Kat

-Viritua Tiaiho

*Milieu

-Illiwai Resopawiro

-Raimana Li Fung Kuee

*Attaquants

-Rainui Tze-Yu

-Heirauarii Salem

-Tearii Labaste

-Ro’onui Tinirauarii

Rédigé par Patrice Bastian le Mercredi 21 Octobre 2026 à 18:30 | Lu 228 fois



