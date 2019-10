Beach soccer : Les Tiki Toa affrontent les Etats-Unis à deux reprises

Papeete, le 30 octobre 2019 - Les Tiki Toa affrontent à deux reprises en matchs amicaux les Etats-Unis ce soir et le 1er novembre à Aorai Tinihau.



Les Tiki Toa se préparent pour le prochain challenge préparatif de la Coupe de Monde de Beach Soccer Fifa, Paraguay 2019, face à l’équipe des Etats-Unis. Les Polynésiens vont rencontrer à deux reprises en matchs amicaux les Etats-Unis le 30 octobre et 1er novembre à Aorai Tinihau.

Naea Bennett, le sélectionneur de l’équipe est ravi qu’ils aient la chance de jouer à nouveau devant le public polynésien.

Ces deux matches sont une manière de remercier le public qui soutient les Tiki Toa, qui ne peut pas les suivre jusqu’au Paraguay. Tahiti a eu la chance de rencontrer les Etats-Unis trois fois depuis leur première confrontation en 2012 à Dubaï, et c’est Tahiti qui a gagné à chaque occasion.



Infos pratiques :

Mercredi 30 octobre et vendredi 1er novembre à 16h au Parc Aorai Tinihau.

Tarif : 300 Fcfp