Beach Volley - Le duo néo-zélandais Reid-McManaway s’impose à Aorai Tini Hau

Tahiti, le 7 avril 2024 - L’étape tahitienne du Tour mondial de beach volley en catégorie Futures, soit le troisième niveau international, s’est déroulée à Aorai Tini Hau de mardi à samedi. Les Néo-Zélandais Thomas Reid et John McManaway se sont imposés en deux manches (21/18.21/18) en finale face aux Japonais Takumi Takahashi et Jumpei Ikeda. Le tournoi féminin débute mardi avec dix équipes dont deux tahitiennes.



La Fédération tahitienne de volley ball (FTVB) a organisé une étape du Tour mondial de beach volley au titre de la catégorie Futures pour la deuxième année consécutive. Le tournoi a migré de Paofai à Aorai Tini Hau où l’espace est plus grand avec deux terrains de beach, l’un pour l’échauffement, l’autre pour la tenue des matches. L’endroit disposant en outre de tribunes. Et le palmarès du tournoi masculin est on ne peut plus conforme à la logique, la finale ayant opposé les paires classées 1 et 2 du circuit mondial Futures. Logique également l’élimination des deux duos tahitiens composés de Christophe Ariitai-Jérémie Paraue et Hevanoa Vaki-Rautini Cary en phase de poules. Leur manque d’expérience à ce niveau ne leur laissait pas de grandes ambitions. Les vainqueurs néo-zélandais Thomas Reid et John McManaway avaient certes perdus un match en poule contre le duo norvégien Solheim-Majak mais les favoris du tournoi ont déroulé ensuite pour parvenir jusqu’en finale. Les Japonais Takumi Takashi et Jumpei Ikeda qui s’imposaient comme les plus dangereux adversaires des Kiwis ont également enregistré une défaite en match de poule contre les Ukrainiens Ivan Datsiuk et Ivan Likhatsky, mais eux aussi ont bien négocié la suite du tournoi jusqu’en finale avec toutefois un peu plus de difficultés que les Néo-Zélandais. Une surprise tout de même par rapport à la hiérarchie du classement mondial : l’élimination en phase de poule du duo norvégien Nielsen-Opsahl pourtant classé troisième du plateau présent à Aorai Tini Hau. À partir des huitièmes de finale vendredi matin, le niveau du tournoi est monté crescendo car certains duos en quête d’une qualification pour les Jeux olympiques de Paris n’avaient pas le droit à l’erreur.

Une finale passionnante



Les demi-finales n’ont pas donné lieu à suspense samedi matin, les paires néo-zélandaise et japonaise l’emportant en deux manches et sans avoir jamais tremblé. Les Ukrainiens Datsiuk-Likhatsky se sont en revanche imposés face aux Norvégiens Solheim-Majak dans un match plus accroché (21/18.21/16) pour les 3e et 4e place devant un public plus nombreux qu’auparavant et sous un soleil de plomb. Les spectateurs ont cependant dû apprécier la finale car celle-ci fut d’un très bon niveau et longtemps indécise.



Dans le premier set, l’écart n’a jamais été de plus d’un point entre les deux finalistes jusqu’à ce que Thomas Reid et John McManaway prennent deux points d’avance à 15/13. Mais les Japonais Takumi Takahashi et Jumpei Ikeda n’ont rien lâché et marqué quatre points d’affilée pour mener 17/15 avant que les deux équipes ne parviennent à 18/18. Mais, alors que les Kiwis passaient une attaque gagnante, les Nippons mettaient un service dans le filet et un smash dehors pour céder la première manche 21/18. Takumi Takahashi et Jumpei Ikeda (finaliste à Tahiti en 2023 avec un partenaire différent et battu pour le titre par une paire italienne), semblaient avoir pris un coup moral en étant rapidement menés 5-0 en début de deuxième manche. Ils parviennent toutefois à se rapprocher au score (8/10) et à relancer le suspense, mais Thomas Reid et John McManaway se procurent trois balles de match à 20/17. La première est sauvée par un smash de Ikeda, mais Takahashi met ensuite son service dans le filet pour offrir le set (21/18) et le match aux Néo-Zélandais.



Une rencontre qui a, par moment, atteint du très haut niveau. Les spécialistes tahitiens ont ainsi pu mesurer le chemin qu’ils devront parcourir pour envisager un jour d’être compétitif à haut niveau. Belle opération comptable pour le duo néo-zélandais mais John McManaway ne se projette pas encore sur les Jeux olympiques comme il l’a confié : “Le tournoi s’est très bien passé pour nous malgré une défaite en match de poule. Il fallait s’habituer au type de sable au début et après on a évolué à un bon niveau. Le cadre et l’ambiance du tournoi étaient sympa et on a apprécié l’étape de Tahiti. On a marqué des points importants au classement mondial mais on n’est encore loin d’être qualifié pour les Jeux olympique. On verra ça lors des prochaines étapes du circuit.”



Anne Faaio la vice-présidente de la FTVB coordinatrice du tournoi et son équipe n’en ont pas fini avec l’étape mondiale puisque mardi débute le tournoi féminin avec notamment deux équipes locales. L’actualité est dense pour le volley tahitien dont la 19e édition du Challenge de Polynésie a démarré dimanche.



Patrice Bastian



Résultats



Huitièmes de finale

Meyer/Klein (All) bat Siraguse/Bradford (USA) 2-0 (21/17.21/9)

Reid/McManaway (NZ) bat Bucknan/Uccleberg (USA) 2-0 (21/15.22/20)

Takahashi/Ikeda (Jap) bat Gladun/Likhatsky (Ukr) 2-0 (21/17.27/25)

Kai/Sato (Jap) bat Brossard/Arpin (Can) 2-0 (21/16.21/14)

Quarts de finale

Datsiuk/Likhatsky (Ukr) bat Meyer/Klein (All) 2-0 (25/23.21/15)

Reid/McManaway (NZ) bat Klasnic/komar (Ser) 2-0 (21/19.21/19)

Takahashi/Ikeda (Jap) bat Caldwel/Drost (USA) 2-1 (21/19.17/21.18/16)

-Solheim/Majak (Nor)- Kai/Sato (Jap) 2-0 (21/19.21/19)



Demi-finales

Reid/McManaway (NZ) bat Datsiuk/Likhatsky (Ukr) 2-0 (21/9.21/17)

Takahashi/Ikeda (Jap) bat Solheim/Majak (Nor) 2-0 (21/11.21/14)



3e/4e place

Datsiuk/Likhatsky (Ukr) bat Solheim/Majak (Nor) 2-0 (21/18.21/16)



Finale

Reid/McManaway (NZ) bat Takahashi/Ikeda (Jap) 2-0 (21/18.21/18)



