Beach Soccer - Opt Tour 2018 : Smith Tino découvre le beach soccer

Parole à Smith Tino :



Qu’est ce qui t’a poussé à faire du beach soccer ?



« C’est un ami du futsal qui m’a demandé si je ne voulais pas faire du beach soccer. Je n’avais jamais pratiqué le sable auparavant mais, après cette première expérience, je pense que je vais aimer. On a vu plusieurs Tiki Toa faire leur propre équipe, le beach soccer va se développer grâce à eux, c’est intéressant. »



Comment cela se passe avec Air Tahiti ?



« On est coachés par Jonathan Torohia, ce n’est pas n’importe qui puisque c’est un des meilleurs gardiens du monde. Je le respecte beaucoup par rapport à ce qu’il a accompli dans son sport. Cela donne envie d’en apprendre encore plus. On s’entraine tous les dimanches, on apprend aussi avec chaque match de championnat qui se présente. »



Un bon début de championnat ?



« En gros, on était venus pour s’amuser mais là on va dire qu’on ne « s’amuse plus » (rires), je pense qu’on a désormais l’objectif de faire partie des quatre premiers qui disputeront les phases finales ! »



Tu as pu marquer trois buts contre Mataiea ?



« Oui, c’était mon troisième match, je commence à prendre mes marques et à savoir comment évoluer sur le sable. Le plus important, c’est l’ambiance avec l’équipe, c’est comme si on était une famille. C’est vraiment sympa avec Air Tahiti, c’est comme si j’étais avec mes frères au futsal, comme si on se connaissait depuis quatre ou cinq ans. »