Beach Soccer – Coupe des nations : Une première victoire 8-2 contre le Vanuatu

Retour gagnant pour les Tiki Toa qui n’avaient pas joué devant leur public en match officiel depuis 2013. La Coupe des Nations se déroule cette semaine à Pirae, au Parc Aorai Tinihau. Le tournoi comporte cinq équipes : le Vanuatu, les Tonga, les Salomon, la Nouvelle Calédonie et Tahiti. L’équipe gagnante du tournoi se qualifiera pour la prochaine Coupe du monde de beach soccer prévue en novembre prochain au Paraguay.



Naea Bennett, Teva Zaveroni et Raimoana Bennett ont laissé leur place à de nouveaux joueurs que le public a pu découvrir sur le sable : Heirauarii Salem, Teaonui Tehau et Gervais Chan Kat. Le match a débuté à 16H devant un public venu nombreux pour soutenir son équipe. Les Tiki Toa se sont rapidement procurés les premières occasions sans toutefois réussir à les concrétiser.



C’est finalement la nouvelle recrue Heirauarii Salem qui ouvre le score à la 3’. Ce sera le seul but du premier tiers temps qui laisse quelque peu le public sur sa faim. Les Tiki Toa proposent malgré tout du très beau jeu collectif, aérien à souhait. Heimanu Taiarui se procure de belles occasions et manque de marquer sur retourné. Les Tiki Toa dominent comme prévu et les Vanuatais n’ont quasiment pas d’occasions de tirer au but.