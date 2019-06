Beach Soccer – Coupe des Nations : Victoire écrasante 23-1 contre Tonga

Parole à Naea Bennett, coach des Tiki Toa :



Les joueurs ont pris du plaisir à jouer ?



« Oui, c’est ce que je leur avais dit. Aujourd’hui, on savait que l’opposition n’allait pas être très forte donc je leur avais dit de rester concentrés, d’appliquer les consignes, les combinaisons qu’on avait répétées pour travailler les automatismes. Ils se sont fait plaisir, ils ont marqué beaucoup de buts donc c’est bien. »



Les nouveaux joueurs ont également marqué ?



« Oui, c’est bien que ces jeunes-là puissent s’exprimer. Cela leur donne confiance et cela les intègre bien dans l’équipe. »



Le niveau des Tiki Toa reste élevé malgré le peu de matchs internationaux ?



« Cela nous pénalise de ne pas avoir de tournois régionaux donc pour ce tournoi on remercie la fédération tahitienne de football. Merci aussi à nos sponsors, à nos partenaires qui nous permettent de sortir et de faire des matchs malgré tout. »



Un match intéressant contre les Salomon jeudi ?



« Oui, le prochain match sera contre Salomon jeudi, ensuite vendredi la Nouvelle Calédonie donc je pense qu’on aura deux matchs un peu plus disputés mais voilà, nous, on ne change pas, on reste sur notre façon de jouer et sur notre niveau. » Propos recueillis par SB/FTF