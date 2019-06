Beach Soccer – Coupe des Nations : La nouvelle liste des Tiki Toa dévoilée

En 2011, 2013, 2015 et 2017 Tahiti s’était qualifiée d’office pour la Coupe du monde de beach soccer de la Fifa, faute d’adversaires. Pour la Coupe du monde de 2019, les Tiki Toa devront passer par un tournoi qualificatif pour la zone Océanie qui aura lieu à Tahiti du 17 au 22 juin prochain.



A la longue, et au vu des deux titres de vice-champions du monde obtenus par les Tiki Toa en 2015 et 2017, les autres pays du pacifique ont finalement décidé de tenter leur chance face à notre sélection. Les pays participants sont la Nouvelle Calédonie, les îles Salomon, les Tonga et le Vanuatu.



Pour rappel, la dernière sortie des Tiki Toa ne s’était pas bien passée puisque l’équipe avait terminé à la huitième et dernière place de la Coupe Intercontinentale, la Huawei Cup. Nos Tiki Toa pourront compter sur le retour en sélection de son gardien Jonathan Torohia, Franck Revel était son gardien remplaçant.