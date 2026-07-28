

Beach/Green volley - Un tournoi fun mais relevé



Tahiti, le 2 août 2026 - La deuxième étape du tournoi de beach volley et green volley organisée par la Fédération tahitienne de volley-ball (FTVB) s’est déroulée samedi sur le site de la pointe Vénus à Mahina. L’ambiance était festive mais le niveau de jeu a été relevé dans les phases finales en beach volley avec quelques joueurs potentiellement sélectionnables pour les Jeux du Pacifique 2027.



Le tournoi fédéral de beach et green volley programmé sur trois étapes par la Fédération tahitienne de volley-ball (FTVB) avait débuté à Aorai Tini Hau le 18 juillet. Il s’est poursuivi samedi à la pointe Vénus avec une participation toujours conséquente d’une vingtaine de paires hommes et femmes en beach volley et de six équipes mixtes (deux hommes, deux femmes) en green volley. L’objectif de la FTVB d’occuper ses jeunes pendant la trêve sportive tout en continuant à jouer au volley s’avère profitable et le prize money qui sera distribué à l’issue de la 3e et dernière étape le 15 août est aussi source de motivation pour les équipes les plus performantes.



On notait samedi la présence d’Abel Temarii, le président de Pirae Volley-ball qui joue un rôle au sein de la FTVB dans l’optique des Jeux du Pacifique 2027 et il s’en est expliqué : “À la demande des membres de la fédération, je suis en charge de coordonner la préparation des sélections en salle et en beach pour les Jeux du Pacifique. On a déjà mis en place des présélections mais c’est toujours intéressant de venir voir sur le terrain s’il n’y a pas des joueurs qui ne sont pas en présélection mais qui sont susceptibles d’y être intégrés. À un an des Jeux, rien n’est arrêté et les présélections peuvent évoluer.”

Stable chez les hommes, ça bouge chez les dames



Abel Temarii a pu notamment observer que le niveau des tournois de beach volley hommes et femmes était performant dans les phases finales. Vainqueurs de la 1re étape, Miki Foster et Torii Tehaeura ont récidivé samedi en s’imposant (21-18) en finale face à Raihau Mare et Manuarii Roopinia. Rappelons que Miki Foster est l’un des joueurs présélectionnés pour les Jeux du Pacifique en beach volley tout comme Christophe Ariitai qui s’est incliné en demi-finale face aux futurs vainqueurs associé à Jim Hapipi.



Battues en finale dames à Aorai Tini Hau par Lokelani Vero et Taiana Tere, Vainui Tauraa et Grâce Patu ont pris leur revanche samedi en demi-finale. Mais elles n’ont pu confirmer en finale alors que la victoire leur tendait les bras. Menant en effet 20-16 face à Kunuhei Heitaa et Makea Taupua, elles ont gâché quatre balles de match et se sont inclinées 22-20.



Soulignons que Danny Huaa, responsable de l’organisation des tournois, a également dû être performante car nombre de joueurs et joueuses étaient engagés en beach et green volley et l’enchaînement des rencontres n’était pas simple à gérer en fonction de l’avancée des joueurs au fil des tours dans les tableaux.



Haukea Mare s’affirme à très haut niveau



Le volley polynésien en salle a régulièrement conduit ses pépites à évoluer à haut niveau en France et en sélection nationale et c’est notamment le cas actuellement du jeune Haukea Mare (20 ans). Il était déjà présent à Aorai Tini Hau lors de la 1re étape du tournoi fédéral, mais c’était dans des circonstances douloureuses car cela s’était déroulé dans le cadre d’un recueil observé en mémoire de sa mère Jennifer Villeret, décédée quelques jours plus tôt, et il n’avait pas participé à la compétition. Il était bien engagé en revanche samedi à la pointe Vénus, s’inclinant en demi-finale du beach volley en compagnie de Dino Tauraa, mais le beach n’est pas vraiment sa spécialité.



C’est par contre un central de haut niveau en salle et il y évolue au top français comme en témoigne son parcours : “J’ai décroché le titre de champion de France avec Montpellier cette année et j’ai aussi joué un huitième de finale de la Ligue des Champions. J’étais 5e central au départ mais lorsqu’il y a eu des blessés, j’ai su saisir ma chance lorsque j’ai joué et j’ai intégré le six majeur de plus en plus souvent. Mais mon meilleur projet pour continuer à progresser, c’est d’accepter la proposition de Nice que je vais rejoindre à mon retour de Tahiti et qui joue aussi dans l’élite et où j’aurai normalement plus de temps de jeu. J’ai plusieurs sélections en équipe de France jeunes avec qui j’ai été champion d’Europe en U19 et j’ai fait 4e des Championnats d’Europe cette année avec les moins de 22 ans. Je me suis entraîné deux semaines récemment avec l’équipe de France seniors et le coach m’a dit qu’il me faisait confiance pour que j’aie le niveau pour intégrer la sélection dans les deux ans à venir et participer aux Jeux olympiques de 2028. Et cette confiance me motive pour continuer à beaucoup travailler pour aller toujours plus haut.”



Haukea Mare va donc prendre bientôt la direction de Nice où il tentera de s’affirmer encore un peu plus au top du volley-ball français. Rendez-vous pour la 3e et dernière étape du tournoi fédéral le samedi 15 août, toujours à la pointe Vénus.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 2 Août 2026 à 18:43 | Lu 217 fois



