Bataille sur le retard des travaux du Prince Hinoï

Tahiti, le 29 janvier 2020 – La société JL Polynésie refuse de payer des pénalités de retard pour le marché de réfection de la chaussée de l’avenue du Prince Hinoï, après avoir dû reprendre les travaux quelques mois après leur livraison. La direction de l’Equipement demande réparation pour 469 jours de retard sur le chantier.



Attributaire du marché de réfection de la chaussée de l'avenue Prince Hinoï, la société JL Polynésie conteste devant le tribunal administratif de Papeete les pénalités appliquées par la direction de l’Equipement pour ses 469 jours de retards. Initialement prévue début 2017, la livraison des travaux de réfection de la chaussée de l'une des principales artères de l'agglomération n'était intervenue que le 5 juillet 2018. Un retard qui a entrainé des pénalités à l'encontre de l'entreprise et qui serait lié à un phénomène de « ressuage ». En effet, par fortes chaleurs, le bitume peut être amené à « transpirer » et à remonter en surface. Un phénomène qui nécessite des analyses en laboratoire afin de trouver la solution technique adéquate pour le neutraliser. Selon l'avocat de JL Polynésie, ce sont ces délais d'attente des résultats du laboratoire de métropole et de préconisations techniques qui ont été à l'origine du retard.