Bataille de tubes à la Rairoa Horue

Rangiroa, le 28 février 2023 - De belles conditions ce mardi à Rangiroa pour la deuxième journée de compétition de la Rairoa Horue. Les surfeurs ont enchaîné les tubes sur la droite de Avatoru et l'on retiendra notamment la performance de Heiarii Williams qui a obtenu une note de 9.83 sur 10 pour un total de 17.83 lors du premier tour. Les locaux du spot de Avatoru ont également assuré.



Après les filles et les bodyboarders lundi, c'était au tour des surfeurs de faire leur entrée, ce mardi à Rangiroa, à la Rairoa Horue. Et ces derniers ont eu droit à de très belles conditions sur le spot de Avatoru. Les compétiteurs ont pu enchaîner les tubes pendant une bonne partie de la journée donnant lieu à de belles batailles durant les séries.



Et l'on retiendra notamment de cette deuxième journée de la performance de Heiarii Williams. Le double vainqueur des Trials à Teahupo'o a démontré une nouvelle fois qu'il était un redoutable compétiteur et un surfeur de tube d'exception. Sur sa troisième vague Williams s'engageait sur un tube très profond récompensé d'un 9.83 combiné à une note de 8.00 pour un total de 17.83, soit le meilleur total de cette journée de compétition. “Sur cette série, c'était que du plaisir”, a indiqué Heiarii Williams à l'issue de son heat. “Il y avait plus de swell aujourd'hui du coup il y a plus de vagues et plus de tubes. J'ai eu les deux grosses bombes, après tu es plus à l'aise et tu profites.”



Dans la même série que Williams, Maxime Ratia a également eu droit à sa bombe. Un tube profond mais sur une vague un peu moins formée noté 7.50. Un petit back-up de 1.33 pour un total de 8.83 lui a permis de prendre la deuxième place de la série derrière l'intouchable Heiarii Williams.

Les locaux répondent présents



Autre performance notable de cette deuxième journée de compétition, celle du finaliste de la dernière édition de la Rairoa Horue, Enrique Ariitu, qui a signé une belle note de 15.67 pour son entrée en lice. Un beau tube également pour le surfeur de Taapuna récompensé d'un 8.50 et une deuxième note de 7.17 lui permettait de décrocher la première place de sa série. Derrière Ariitu, Naiki Vaast s'est offert la deuxième place avec un total de 8.94 (6.73 + 1.50).



Du côté des locaux du spot de Avatoru, on attendait notamment l'entrée en lice de Teare Teinaore. Lors de la première édition en 2021, le Paumotu avait été éliminé en quarts de finale. Et ce mardi, l'intéressé a montré qu'il faudra bien compter sur lui. Un petit tube noté 7.03 pour se lancer avant d'enchainer sur un second barrel récompensé par un 5.00 pour un total de 12.03. A l'arrivée la deuxième place de la série pour Teare Teinaore battu par Jocelyn Poulou et son 12.17 (6.67 + 5.50). Mais l'essentiel est ailleurs pour Teinaore qui s’est qualifié directement pour le round 3.



Autre local du spot à surveiller, Ludo Horoi. S'il a été moins flamboyant que son camarade, il s'est néanmoins offert la première place de sa série avec un total de 8.67, avec également pour lui un petit tube et une manœuvre en fin de vague récompensés par une note de 5.67. “La série a été un peu lente et il y avait aussi du courant. J'ai eu un peu de chance de trouver la bonne vague”, a déclaré le surfeur paumotu qui se qualifie directement pour le troisième tour. Un troisième tour en surf où l'on retrouvera également Tereva David, Kevin Bourez, Manakei Kahiha, Teiva Tetahio ou encore de Maunakea Hioe.

Les quarts de finale complétés en bodyboard



Les bodyboarders étaient également à l'eau ce mardi avec les séries de repêchages. L'un des favoris à la victoire finale, Tehei Tahiri qui s'était raté lundi au premier tour, s'est bien rattrapé en décrochant une belle note de 15.50, devant les 12.33 du Paumotu, Tevahitua Pohue. Dans la deuxième série des repêchages, l'expérimenté Tunui Tepa s'est également qualifié pour la suite de la compétition grâce à un total de 14.10. Maxime Tereopa l'accompagne avec une note globale de 6.26. Et enfin on a assisté aux qualifs de Temauiarii Pifao et de Paul Meneau. Les séries des quarts de finale de bodyboard sont donc complétées et l'on suivra notamment le premier heat avec le tenant du titre, James Noho Omitai.



A noter que la Rairoa Horue se poursuivra ce mercredi avec le round 3 de la catégorie surf. Un call est prévu à 7 heures sur le spot de Avatoru.





Rédigé par Désiré Teivao le Mardi 28 Février 2023 à 18:21 | Lu 196 fois