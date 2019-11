Bataille d’experts au procès du crash d’Air Moorea

PAPEETE, le 14 novembre 2019 - Au troisième jour du procès du crash d’Air Moorea, qui avait coûté la vie à vingt personnes le 9 août 2007, plusieurs témoins ont été cités par la défense pour démontrer qu’une “incapacité” du pilote pouvait être à l’origine du drame.



Sept prévenus comparaissent depuis mardi devant la cour d’appel de Papeete dans le cadre du procès du crash d’Air Moorea. En ce troisième jour d’audience jeudi, la matinée a été notamment consacrée à l’audition des témoins cités par la défense qui ont tenté, parfois maladroitement, de démontrer que la cause du crash n’était pas la rupture du câble de gouverne de profondeur.



Premier témoin à être entendu, M. Schmidt a sous-entendu que le pilote de l’avion, Michel Santurenne, n’avait “rien fait de positif” . A la barre, cet ingénieur de formation, qui cumule 1 500 heures de vol, a indiqué qu’il connaissait très bien “le monde des pilotes” et qu’en quelques secondes, Michel Santurenne aurait dû réagir et non agir dans la “demi-mesure” . A l’audition du cockpit voice recorder, dans lequel le pilote profère “Oh putain” quelques secondes avant que l’avion s’abîme en mer, M. Schmidt a affirmé que ce juron était un “juron de dépit” , une exclamation qui signifiait que Michel Santurenne ne savait pas quoi faire. Le témoin a été vertement critiqué par les avocats des parties civiles qui ont dénoncé des expertises sur “commande” dans lesquelles on “évacue des éléments” en manquant cruellement d’ “objectivité” .



Même affirmation pour le second témoin, un pilote de ligne cumulant plus de 28 000 heures de vol qui a évoqué l’état du pilote qui aurait, selon lui, était dans un “état d’incapacité” . “Un pilote en pleine possession de ses moyens est formé pour contrôler son avion” , a-t-il ainsi affirmé.