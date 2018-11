Basket ball - Polynésian Cup : Tahiti remporte le tournoi

Honoura Bonnet, coach de Tahiti : « Cela a été un match difficile en finale parce qu’on a dû affronter Samoa face à son public. Cela a été une belle victoire, on est fiers de représenter Tahiti et de remporter le championnat pour notre Pays. »



Arii Meuel, joueur de Tahiti : « On a fait un assez bon boulot défensivement. Ce sont des équipes très physiques et elles étaient prêtes pour nous affronter mais on a tout donné pendant quarante minutes et on a gagné. »



Poerani Lefranc au sujet de la demi-finale gagnée contre Samoa : « On a démarré doucement parce qu’on a manqué de discipline en défense, le public les a aidées à démarrer fort. Mais quand on a repris nos esprits pour poser notre jeu, on a pu reprendre le contrôle de la situation. On est contentes de s’être qualifiées pour les Jeux du Pacifique. »