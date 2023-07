Basket-ball : Le Challenge des îles lancé à Fautaua

Tahiti, le 3 juillet 2023 - Le Challenge des îles a débuté ce lundi à Fautaua. Des équipes de Moorea, Bora Bora, Raiatea, Maupiti et de Nuku Hiva ont fait le déplacement à Tahiti pour affronter les formations de Arue, Pirae et la sélection U18. À l'issue des trois matchs, Arue s'est imposé face à Bora Bora (82-71), les U18 l'ont emporté contre Moorea (89-67) et Pirae a dominé Raiatea sur le score de 106-90.



Deux ans après sa dernière édition, le Challenge de Polynésie a fait son retour ce lundi à Fautaua. Comme en 2021, les équipes de Raromatai sont venues en force avec des formations de Bora Bora, Raiatea et le finaliste de la dernière édition, Maupiti. Face à elles, les équipes de Arue, de Pirae, de Moorea et une sélection U18 sont également engagées dans la compétition. Après une rapide cérémonie d'ouverture, les joueurs étaient déjà sur le pont avec quatre matchs au programme de la première journée.



Bora Bora embête Arue



Bora Bora et Arue ont ouvert le bal pour cette édition du Challenge des îles. Sur le papier, les noir et blanc de la côte est, victorieux en 2021 de la compétition, partaient favoris. Sauf que les jeunes joueurs de Arue, quelque peu nonchalants en début de rencontre, ont été bousculés par une équipe de Bora Bora vaillante et appliquée. Les basketteurs des îles Sous-le-Vent ont en effet pris le meilleur départ en profitant notamment des espaces laissés en défense par leurs adversaires pour compter jusqu'à huit points d'avance. Un peu plus sérieux dans le deuxième quart-temps, les tenants du titre allaient réussir à recoller au score, mais à la pause, Bora Bora était bien en tête (45-43).



Néanmoins, dans le troisième quart-temps, la tendance s'est inversée. Sur le plan physique notamment, les basketteurs de Arue ont pris l'ascendant sur leurs rivaux des Raromata’i. À coup d'interceptions et de paniers faciles en contre-attaque, les noir et blanc ont repris l'avantage au score avant d'aborder les dix dernières minutes (63-58). Cependant, les joueurs de Bora Bora n'ont pas abdiqué. Sur quelques exploits en attaque, ils maintenaient l'écart en dessous des dix points avant de craquer en fin de match. À l'arrivée, Arue, sans convaincre, l'emportait finalement sur le score de 82-71.

Les U18 appliqués contre Moorea



Les U18 et l'équipe de Moorea ont ensuite pris possession de la salle de Fautaua. Pas de réel suspense dans la rencontre avec de jeunes espoirs tahitiens, coachés par Temarama Varney, déjà bien en jambes. Les U18 ont notamment pu compter sur une grosse adresse à trois points pour rapidement creuser l'écart et pour mener de 13 points après deux quarts-temps (43-30). À la reprise, les protégés de Temarama Varney ont continué d'insister pour compter jusqu'à 24 points d'avance (68-44) avant de s'imposer sur le score de 89-67.



Deux autres rencontres étaient à l'affiche de cette première journée de compétition. Pirae, emmené par Andy Commings, s'est imposé 106-90 face à Raiatea. Et à 18h ce lundi, Maupiti et Nuku-Hiva concluaient cette première journée.

Résultats et programme Lundi 3 juillet 2023

Arue-Bora Bora : 82-71

U18-Moorea : 89-67

Pirae-Raiatea : 106-90

18 h Maupiti-Nuku Hiva



Mardi 4 juillet 2023

13 heures : Pirae-Moorea

15 heures : Bora Bora-Maupiti

17 heures : Arue-Nuku Hiva

19 heures : U18-Raiatea



Mercredi 5 juillet 2023

13 heures : Bora Bora-Nuku Hiva

15 heures : Moorea-Raiatea

17 heures : Pirae-U18

19 heures : Arue-Maupiti

