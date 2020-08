Basket : Le 3x3 débarque en ville

Tahiti, le 9 août 2020 - La Fédération tahitienne de basket-ball a organisé, samedi, place Vaiete, son premier tournoi de 3x3. Près de 80 équipes, dont 26 en seniors et vétérans, ont participé à l'événement.



Les mordus de basket-ball ont été servis samedi à l'occasion du tournoi Tahiti Nui 3x3, organisé par la Fédération tahitienne de basket-ball (FTBB). Plus de 80 équipes, dont 26 chez les séniors et vétérans, ont pris part à cette première compétition de 3x3 de la saison. Une discipline dérivée du basket-ball, qui s'est considérablement développée ces dernières années, jusqu'à faire son entrée au programme des Jeux olympiques à Tokyo en 2021. Et l'année dernière, aux Samoa à l'occasion des Jeux du Pacifique, notre sélection féminine de 3x3, composée des sœurs Lefranc (Alizé et Océane), de Mahine Tepu et de Mahinetea Tevaenae a décroché la médaille de bronze. Preuve en est que nos basketteurs sont déjà bien investis dans ce jeu.



Les cadors répondent présents



Dans l'optique de détecter de futurs talents pour nos sélections, la FTBB, présidée par Faana Taputu et soutenue par Georgy Adams, ancienne gloire du basket tahitien (75 sélections en équipe de France), souhaite organiser au moins tous les mois un tournoi de 3x3. Et au vu de l’engouement suscité samedi à Vaiete, la discipline promet d’avoir de beaux jours sous nos latitudes.



Si énormément de jeunes ont répondu présents, comme les jeunes pousses de SDJ coachées par Temarama Varney, les cadors du 5x5 étaient également venus en masse samedi. A commencer notamment par les joueurs d'Excelsior, champions de Tahiti pour la quatrième fois consécutive cette saison. Ariimarau et Ariihau Meuel, accompagnés par Kevin Liu ont ainsi remporté la compétition en seniors hommes.



Le Tahiti Nui 3x3 était également l'occasion de revoir en action Georgy Adams, au sein de la "dream team" de la FTBB qui était complétée par Faana Taputu et Temarama Varney. Ces derniers ont ainsi conclu la journée avec un match en finale vétéran, face au team Papara, mené par Vairupe Perez. Une finale qui a vu la victoire des joueurs de la côte est.



Rendez-vous donc très bientôt pour une nouvelle édition du Tahiti Nui 3x3.