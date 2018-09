Basket - Jeunes Tahitiens : Le club a fait appel à un expert

Fabrice Serrano, coach sportif :



Quelles sont vos activités ?



« J’ai ma société en métropole qui s’occupe du développement personnel physique et technique du basket. Je travaille pour le club de basket de Bourg-en-Bresse qui évolue en Pro A, le plus haut niveau en métropole. Je suis préparateur physique là-bas et en même temps préparateur physique dans un pôle pour des jeunes de 14-15 ans, autour de Lyon. En dehors de ça, je me balade un peu partout à la demande des clubs pour répondre à leurs besoins. »



Le bilan de votre séjour ?



« J’ai été contacté par le club de JT pour venir une quinzaine de jours pour former les jeunes du club. Cela s’est bien passé. On a fait trois sessions, le matin avec les plus jeunes jusqu’à 13-14 ans, de 9H à 11H. L’après-midi, on a eu des sessions de 14H à 16H avec les ados confirmés de 15 à 18 ans, les cadets et juniors. Et puis le soir, les séniors de 18H à 20H. On a passé de belles journées et les gens ont eu l’air d’apprécier ce que j’ai proposé. »



Quels ont été les axes de travail ?



« Etant préparateur physique, j’essaye de développer cet aspect-là même chez les jeunes, dans la sens « noble » du terme. Savoir courir, savoir se déplacer correctement dans l’évolution de la performance du basket. Avec les plus grands, j’ai allié la préparation physique à la préparation technique individuelle. Pour les séniors, cela a été plus un entrainement basket qui a permis au coach de prendre quelques idées pour ses entrainements à venir. »



Vos impressions sur le niveau général ?



« C’est difficile à dire, je n’ai vu qu’un seul club. Chez les petits, il y en a qui sont très bien, aussi bons qu’en métropole. La seule chose qui m’intéresse, c’est la motivation des jeunes et ils le sont. Ils se sont montrés investis dans ce que je leur ai demandé. Ils ont « la banane » quand on s’entraine, c’est important car sinon mon message ne peut pas passer. Après, évidemment, il y a la question des structures, du nombre d’entraineurs etc…Il faut attirer les licenciés pour avoir une bonne base de travail. Merci en tous cas pour l’accueil, merci de m’avoir invité. » Propos recueillis par SB