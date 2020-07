Ball-trap : Francis Sanford à son aise pour la reprise

Tahiti, le 2 juillet 2020 – Le Sporting clay club de Tahiti (SCCT) a organisé le week-end dernier au pas de tir du mont Marau, le Challenge Aremiti 2020, première compétition de ball-trap post confinement. Au terme du week-end, Francis Sanford s'est imposé grâce à un score général de 490/500. Il a devancé Tuanua Degage, et Simon Papa.



Les tireurs ont retrouvé la compétition le week-end dernier. Le Sporting clay club de Tahiti (SCCT) a organisé le week-end dernier sur le pas de tir du mont Marau, le Challenge Aremiti 2020, une compétition de ball-trap. Quinze tireurs ont répondu présents pour cette reprise, dont notamment des médaillés d'or en équipe aux derniers Jeux du Pacifique aux Samoa, comme Tuanua Degage ou encore Pascal Brettes.



Samedi les compétiteurs ont débuté les hostilités avec le "Single Rise", où le tireur avait droit à deux cartouches pour casser un plateau. A l'issue de cette épreuve Gino Mourin se classait en tête grâce à un sans-faute (100 plateaux abattus sur 100). Francis Sanford, remplaçant aux Samoa, se positionnait en deuxième position avec un score de 99, devant Tuanua Degage.



Les tireurs ont ensuite enchainé dimanche avec l'épreuve du "Single Barrel" avec toujours 100 plateaux à abattre, sauf que cette fois-ci le tireur n'avait droit qu'à une balle. Et c'est Tuanua Degage qui a tiré son épingle du jeu avec un score de 97, devant Gino Mourin (95) et Francis Sanford (94).



La compétition s'est enfin conclue lundi avec l'épreuve du "Point Score", où le tireur avait droit à deux cartouches. Le plateau cassé au premier coup est compté 3 points, et le plateau cassé sur la deuxième tentative est compté pour 2 points. Francis Sanford toujours bien placé sur le Single Rise et le Single Barrel, s'est imposé à l'issue de la dernière journée de compétition grâce à un score de 297, devant Tuanua Degage et Simon Papa.



Sanford l'a également emporté au classement "High Over All" avec un score de 490/500, où il a devancé Degage (487/500) et Simon Papa (474/500).