Bali: un Britannique sauvé après six jours au fond d'une fosse

Bali, Indonésie | AFP | dimanche 07/06/2020 - Un Britannique a été secouru à Bali après avoir passé six jours bloqué au fond d'un réservoir de quatre mètres de profondeur en voulant échapper à un chien, a-t-on appris dimanche auprès des autorités.



Jacob Roberts, âgé de 29 ans, a pu être ramené samedi à l'air libre par une équipe de secouristes qui l'ont extrait du réservoir en ciment. L'alerte avait été donnée par un paysan du village de Pecatu sur l'île touristique indonésienne.



"Les appels à l'aide de Jacob ont été entendus par un habitant qui allait nourrir ses vaches", a expliqué à l'AFP le responsable local des secours, Gede Darmada.



Jacob Roberts s'était cassé une jambe en trébuchant et en tombant dans le réservoir à moitié vide. Il a raconté aux autorités qu'il tentait de fuir un chien qui le pourchassait et l'avait forcé à sortir du village.



"Il avait l'air amaigri et blessé", a témoigné un responsable de la police, Yusak Agustinus Sooai. Le jeune homme a été emmené dans un hôpital voisin pour être soigné.