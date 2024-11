Bali: reprise des vols suspendus après une éruption volcanique

Jakarta, Indonésie | AFP | jeudi 13/11/2024 - Plusieurs compagnies aériennes ont indiqué jeudi avoir repris les vols vers et depuis l'île touristique de Bali, en Indonésie, après avoir suspendu de nombreuses rotations la veille en raison de l'éruption d'un volcan voisin.



Pas moins de 83 liaisons internationales avaient été annulées mercredi, a indiqué le directeur général de l'aéroport international de Bali dans un communiqué, après une nouvelle éruption du mont Lewotobi Laki-Laki, situé sur l'île de Florès, provoquant une colonne de cendres de 9 km de haut.



Jeudi, les compagnies australiennes Qantas et Jetstar ont repris leur service vers Bali, a annoncé Qantas dans un communiqué, faisant état de conditions "meilleures".



Jetstar effectuera six vols dans la journée.



Qantas annonce de son côté un vol régulier et deux vols retardés la veille et va continuer à "surveiller l'évolution des conditions et l'activité volcanique".



La compagnie malaisienne AirAsia prévoit de son côté de reprendre certains vols à destination et en provenance de Bali plus tard dans la journée, a indiqué la compagnie dans un communiqué à l'AFP.



Virgin Australia a également indiqué sur son site Internet qu'elle reprendrait ses vols à destination et en provenance de Denpasar dans la journée.



Dans le même temps, Scoot, compagnie singapourienne, a annoncé avoir reporté ses vols de Singapour vers Bali et Surabaya ainsi que ses vols de retour en raison de l'activité volcanique.



Jeudi matin, l'aéroport de Bali avait enregistré 32 autres annulations de vols internationaux alors que 180 vols internationaux étaient programmés, a déclaré le directeur général de l'aéroport, Ahmad Syaugi Shahab.



Ce dernier a précisé que les cendres volcaniques s'éloignaient de l'aéroport depuis mercredi soir. "Nous espérons que les passagers concernés pourront reprendre leur voyage jeudi", a-t-il ajouté.



L'aéroport de Labuan Bajo, à l'ouest de l'île touristique de Florès et à 300 km du volcan situé à l'extrémité orientale de la même île, a rouvert jeudi, selon sa page Instagram.



Haut lieu touristique, Labuan Bajo est le point de départ privilégié des croisières vers les îles de Komodo Rinca et leurs rares dragons, des varans endémiques de plusieurs mètres de long vivant dans un parc national.



Le volcan Lewotobi Laki-Laki, à environ 800 km à l'est de Bali, est entré en éruption plusieurs fois ces derniers jours, faisant neuf morts, 31 blessés et obligeant 11.000 personnes à évacuer.



Alors que l'économie de Bali, l'une des îles les plus fréquentées du vaste archipel indonésien, est fortement dépendante du tourisme, le pays connaît une activité sismique et volcanique fréquente en raison de sa position sur la "ceinture de feu du Pacifique".