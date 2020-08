Baleines et éco-tourisme de retour à Rurutu

Rurutu, le 25 août 2020 – Le tourisme local en manque d'étrangers peut encore attirer les résidents de par sa richesse naturelle. Rurutu est le paradis des baleines à cette période de l'année ce qui en fait une destination incontournable pour les amoureux du grand bleu, loin de la sur fréquentation que l'on peut retrouver sur Tahiti et Moorea.



Teiti Tavita et Tevai Malinowski sont beaux-frères, tous deux de Rurutu, et chacun d'eux patron de sa propre entreprise de "whale-watching" (observation des baleines), qu'ils ont pu créer en tant que capitaines diplômés (CAPL) et formés à l'approche des baleines par la DIREN et l’association Te mata tohora. A Rurutu les règles sont strictement appliquées aujourd’hui, par mesure de respect envers les baleines à bosse qui fréquentent les eaux côtières de l’île. C’est un éco-tourisme responsable, une réussite pour la croissance économique de l’ile, et une situation que certains plongeurs disaient "impossible" il y a vingt ans, car selon eux les Rurutu n’étaient pas capables de maitriser ce travail, clairement ils avaient tort.



Aujourd’hui à Rurutu, comme partout en Polynésie, une génération de jeunes diplômés prend toute sa place dans le développement durable de leurs îles. Pour les baleines, cependant, la saison est en retard "c’est peut-être à cause du covid" plaisante, le guide Nahuma, père de Teiti. Même si on peut observer des baleines de la côte de Rurutu à partir du mois de juillet (et au large à partir du mois de mai), pour les mises à l’eau des bateaux de tourisme, ce sont surtout des femelles et leurs baleineaux qui sont recherchés. Normalement, les premiers nouveau-nés sont observés à partir de fin juillet, et les sorties en mer touristiques commencent sérieusement de la mi-août à la mi-octobre. Cette année la saison est retardée, mais Tevai rappelle "qu'il n’y a jamais deux saisons pareilles, comme j'ai pu le constater depuis 12 ans que je travaille comme guide pour les baleines".



Au niveau des nombres de baleines, et leurs identités, c’est très variable, de saison à saison mais aussi durant la même saison. Les mêmes mâles sont parfois revu au fil des années, mais Tevai ne pense pas avoir vu deux fois la même femelle mettre bas à Rurutu. Les baleines, toute comme l’homme, ont toutes leur caractère, certaines ne peuvent jamais être approchées, quand d'autres sont curieuses et semblent apprécier le contact avec l’homme. Les baleines à bosse du Pacifique sud migrent sur plusieurs milliers de kilomètres pendant l’hiver austral, pour éviter le froid glacial de l’antarctique, et ainsi trouver des eaux tièdes pour donner naissance et allaiter leurs petits, avant de repartir pour le sud à la recherche du krill, leur nourriture de prédilection.