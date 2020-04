Baisse des prix des hydrocarbures pour les professionnels

Tahiti, le 22 avril 2020 - Dans le but de soutenir les professionnels dont l’activité économique a été fortement impactée par les mesures de confinement, le conseil des ministres a approuvé mercredi une réduction de 10 Fcfp par litre sur les prix de vente de l’essence et du gazole.



Le conseil des ministres a approuvé mercredi une réduction de 10 Fcfp par litre sur les prix de vente de l'essence, pour soutenir l'activité de certains professionnels qui ont été fortement impactée par les mesures de confinement. Ces réductions concernent les perliculteurs, les pêcheurs, les armateurs et les boulangers.



Cette mesure de solidarité s’inscrit dans le plan de sauvegarde économique du Pays et sera effective sur une période de trois mois au terme de laquelle une réévaluation du dispositif pourra être envisagée.