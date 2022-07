Bain de foule pour les athlètes des Tu’aro Mā’ohi

Tahiti, le 17 juillet 2022 – Le Heiva Tū’aro Mā’ohi s’est conclu ce week-end, au parc Vairai, à Punaauia, sous un grand soleil. Les athlètes et le public sont venus en nombre pour ces cinq dernières épreuves : lancer de javelots, lutte, lever de pierre, coprah et grimper de cocotier.



Le soleil et le public étaient au rendez-vous de ce dernier week-end de Tū’aro Mā’ohi, qui se sont déroulés toute la journée de samedi et dimanche sur le site du parc Vairai, à Punaauia. Au programme, les cinq épreuves traditionnelles : le lancer de javelots (en équipe ou en individuel), le lever de pierre (60 à 160 kg), le coprah (en équipe ou en individuel), la lutte et enfin le grimper de cocotier, qui a clôturé les festivités dimanche après-midi.



Près de 600 athlètes au total ont fièrement représenté leurs îles, dans leurs spécialités respectives. Les concurrents de Rimatara ont créé la surprise en se hissant sur la plupart des podiums pour leur première participation au Heiva Tū’aro Mā’ohi. Malheureusement, certaines délégations n’avaient pas pu rejoindre Tahiti à temps, comme aux îles Sous-le-vent ou aux Tuamotu. En cause, l’inondation de plusieurs pistes d’aérodromes et l’arrêt de l’Apetahi Express en raison de la forte houle qui a touché la Polynésie en milieu de semaine dernière.



Du côté des délégations étrangères, la Nouvelle-Zélande s’est particulièrement illustrée cette année, en lever de pierre, en lutte et en courses de porteurs de fruits, lors des épreuves de jeudi dans les jardins de Paofai. Le champion de grimper de cocotier samoan, Ellio Fiapa’i, a assuré le show et a raflé une nouvelle fois le premier prix, sous les ovations du public.



Résultats Samedi 16 juillet

Lancer de javelots : Patia fa (individuel tane) : 1er Tufaunui William / 2e Tekurio Stéphane / 3e Maituitu Faeta

Patia ai (équipe tane) : 1er Te Ufi Taramea 1 / 2e Papara Patia Fa / 3e Tamarii Bora Anau 1 Lever de pierre : Vahine -90 kg (pierre 60 kg) : 1re Pakau Nicole / 2e Raharuhi Tania-Rose / 3e Tavae Teono

Vahine +90 kg (pierre +60 kg) : 1re Tamaititahio Paco / 2e Hapi Makuini / 3e Tufaimea Iolina

Pas d’épreuve Vahine Master (pierre +45 kg)

Léger (pierre 80 kg) : 1er Bottari Vaihau / 2e Mateau Paianoa / 3e Savage Whakaue

Moyen (pierre 100 kg) : 1er Cadiz Joey Kahana / 2e Lenoir Tainui / 3e Te Moni Stephen

Master hommes (pierre 80 kg) : 1er Faatoa Charlie / 2e Teauroa Walter / 3e Faatomo Steeve Coprah : Hommes (équipe tane) : 1er Te Rima Rautupu (Temauri Tau) / 2e Tuaro Maohi no Rimatara (Ravatua Christophe) / 3e Heivanui no Maiao (Rupea Fabien)

Femmes (équipe vahine) : 1er Heiva Nui no Maiao (Papu Kehaulani) / 2e Tamarii Tahaa (Teroroiria Elisabeth) / 3e Heiva Nui no Maiao (Temauri Vareia)

Dimanche 17 juillet

Patia fa : Individuel vahine : 1re Iputoa Taehau Marie-Ange / 2e Raveino Raymonde / 3e Matuitu Magnificat

Ui ‘api : 1er Burns Moehau / 2e Raveino Matuanui / 3e Iputoa Moise

Kaito : 1er non enregistré / 2e Reorau Marama / 3e Hauata Maximilien

Pas d’épreuve Ia ora patia fa Lever de pierre : Lourd (pierre 120 kg) : 1er Metua Tefatanui / 2e Tufaimea Tefana / 3e Montel Tivoli

Super lourd (pierre 140 kg) : 1er Chong-Hue Moehani / 2e Uura Tefa / 3e Arutahi Timothée

Extra lourd (pierre +150 kg) : 1er Ratia Eriatara / 2e Teua Tauraatea / 3e Teraiamano Torea Coprah : Hommes (individuel -35 ans) : 1er Ina Manuarii / 2e Aiho Tinirau / 3e Tauniua Paul

Hommes (individuel +35 ans) : 1er Putaohe Ernest / 2e Maruae Steeve / 3e Tauniva Petero Lutte (taputo) : Femmes : 1re Yon Yue Chong Anna / 2e Raharuhi Tania-Rose

Tane -80 kg : 1er Terorotua Kaimana / 2e Otcenasek Vaitehau Grimper de cocotier : Hommes (tane vétéran) : 1er Faatoa Charlie / 2e Faatomo Steeve / 3e Upaupa Ralph

Hommes (tane) : 1er Fiapa’i Ellio / 2e Lenoir Tainui / 3e Bottari Vaihau









Rédigé par Lucie Ceccarelli le Dimanche 17 Juillet 2022 à 18:59 | Lu 228 fois