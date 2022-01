Bagarre mortelle à Makemo : L'auteur des coups placé en détention

Tahiti, le 2 janvier 2022 – Après le décès, le 25 décembre dernier, d'un quadragénaire au terme d'une bagarre avec son beau-frère à Makemo, l'auteur des coups a été présenté devant un juge d'instruction vendredi. Mis en examen pour des coups mortels et des violences conjugales, l'homme a été placé en détention provisoire.



A l'issue de 24 heures de garde à vue dans les locaux de la Section de recherches (SR) de Papeete, l'homme de 40 ans mis en cause après la bagarre mortelle à Makemo a été présenté devant un juge d'instruction vendredi. Poursuivi pour avoir porté des coups mortels à son beau-frère le 25 décembre dernier sur l'atoll des Tuamotu, l'individu a été mis en examen pour "violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner" et pour des violences sur sa femme. Il a ensuite été présenté devant le juge des libertés et de la détention qui l'a placé en détention provisoire.



Le soir de Noël et au terme d'une journée en famille où tout le monde s'était alcoolisé, le suspect s'était disputé avec son épouse. Alors que son beau-frère avait tenté de s'interposer, l'homme avait d'abord quitté les lieux avant de revenir et de le frapper. La victime était tombée à terre, avait été prise de convulsions et n'avait pas pu être réanimée. Une autopsie doit encore déterminer avec certitudes les causes précises du décès.