Bagarre mortelle à Mahina : le suspect mis en examen et incarcéré

Tahiti, le 10 février 2022 – Après la bagarre mortelle qui a eu lieu à Mahina mardi soir sur fond de vente de kärcher, l'auteur des coups a été mis en examen jeudi pour “violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner”. Il a ensuite été placé en détention provisoire.



Après un peu moins de 48 heures de garde à vue, le jeune homme de 21 ans qui s'était battu mardi soir à Mahina avec un homme de 54 ans qui était décédé suite à la bagarre, a été présenté devant un juge d'instruction jeudi après-midi. L'individu, déjà condamné à 12 reprises et notamment pour des faits de trafic de stupéfiants et d'atteinte sexuelle sur mineur, a été présenté devant le juge d'instruction, Thierry Fragnoli, qui l' a mis en examen pour “violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner”. Le juge des libertés et de la détention a ensuite ordonné son placement en détention provisoire à Nuutania.



Rappelons que le drame avait eu lieu mardi soir sur fond de vente de nettoyeur haute pression, et non de débroussailleuse tel que nous l'avions indiqué mercredi. Les deux hommes s'étaient battus et la victime de 54 ans était décédée après avoir fait un malaise cardiaque. L'autopsie pratiquée sur son corps jeudi a d'ailleurs confirmé que le quinquagénaire était mort des suites d'une défaillance cardiaque. Notons qu'aucun des deux individus n'avaient consommé d'alcool ou de stupéfiants le soir du drame.



Si le jeune homme est renvoyé devant la cour d'assises pour “violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner”, la peine encourue est de 15 ans de réclusion criminelle.

Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 10 Février 2022 à 18:30