Bagarre à Paris: Pete Doherty condamné à trois mois de prison avec sursis

Paris, France | AFP | mardi 12/11/2019 - Le chanteur britannique Pete Doherty a été condamné mardi par le tribunal de Paris à trois mois de prison avec sursis, deux ans de mise à l'épreuve et 5.000 euros d'amende pour une bagarre dimanche en état d'ivresse, deux jours après une autre arrestation pour un achat de cocaïne.



Placé en garde à vue dimanche, le chanteur des Libertines a comparu mardi après-midi devant le tribunal correctionnel pour des "violences n'ayant pas entraîné d'ITT (interruption temporaire de travail, ndlr), en état d'ivresse".

Avant de le remettre en liberté, le juge a homologué cette peine proposée par le parquet de Paris dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité" (CRPC). Cette procédure, dite du "plaider-coupable" à la française, permet d'accepter une condamnation pénale tout en évitant un procès.

Pendant deux ans, le chanteur aura "l'obligation de se conformer aux examens de contrôle ou aux soins médicaux" pour éviter de voir la peine d'emprisonnement mise à exécution.

Devant le procureur, qui a décidé les contours de cette peine, son avocat a plaidé mardi des circonstances exceptionnelles: "Les faits sont intervenus dans un contexte d'arrêt de la consommation de stupéfiants depuis plusieurs mois. Pour cela, M. Doherty prend des médicaments comme du Valium qui l'ont entraîné dans une situation un peu compliquée", a admis Me Arash Derambarsh.

"Les effets de l'alcool plus des médicaments l'ont amené à avoir un comportement indélicat" et "violent", a-t-il ajouté, soulignant que les victimes n'avaient pas été blessées.

L'avocat a salué une peine "proportionnée" et adaptée à la tournée européenne du chanteur, principalement en Grande-Bretagne, qui vient de débuter.

Au moment de cette bagarre, Pete Doherty venait d'être libéré, la veille au soir, après deux jours de garde à vue, cette fois pour un achat de cocaïne dans le quartier de Pigalle.

Pour ces faits, le parquet a requis samedi une amende de 5.000 euros sous peine d'emprisonnement, dans le cadre d'une ordonnance pénale qui doit encore être homologuée par un juge du tribunal de Paris.

Pete Doherty, également connu comme l'ancien petit ami du mannequin Kate Moss, a fait à plusieurs reprises les gros titres de la presse pour ses excès liés à sa consommation de drogue.

En juillet 2012, il avait ainsi été mis à la porte d'un centre de désintoxication de luxe en Thaïlande pour avoir manqué de volonté dans son combat contre son addiction à l'héroïne.