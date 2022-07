Bagarre à Papeete : un homme écroué, sa victime dans le coma

Tahiti, le 21 juillet 2022 – Un homme de 25 ans a été interpellé le 18 juillet dernier après avoir violemment frappé un autre homme de 35 ans, le 9 juillet à trois heures du matin à la sortie d'une boite de nuit de Papeete. Si la victime se trouve, depuis, dans le coma, l'auteur des violences a été mis en examen mercredi puis placé en détention provisoire.



Une violente bagarre a éclaté le 9 juillet dernier à trois heures du matin à la sortie d'une boite de nuit de Papeete à l'intersection entre l'avenue du Maréchal Foch et la rue du Père Collette. Dans des circonstances qui restent encore à déterminer, un homme de 25 ans, tatoueur de profession, a porté un coup de poing à un autre homme âgé de 35 ans. La tête de ce dernier, qui est tombé à terre, a violemment heurté le sol. Admis à l’hôpital de Taaone dans un état critique, le trentenaire a dû subir une lourde opération chirurgicale et se trouve, depuis, dans le coma. Son pronostic vital n'est cependant plus engagé mais il devrait avoir de lourdes séquelles.



Alors que la scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance de la ville de Papeete, l'auteur des coups a été identifié le 18 juillet et placé en garde à vue dans les locaux de la Direction territoriale de la police nationale. Après avoir été entendu durant 48 heures par les enquêteurs, ce jeune tatoueur de 25 ans a été présenté devant le doyen des juges d'instruction, Thierry Fragnoli, et mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour “violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente”. Il a ensuite été placé en détention provisoire. Déjà condamné pour des faits similaires, le tatoueur encourt vingt ans de prison s'il est renvoyé devant le tribunal correctionnel où il sera donc jugé en état de récidive légale.









Rédigé par Garance Colbert le Jeudi 21 Juillet 2022 à 19:49 | Lu 1307 fois