

Badminton – La saison lancée vers les Jeux du Pacifique

Tahiti, le 7 septembre 2026 - La Fédération tahitienne de badminton a ouvert sa saison ce week-end dans le hall des sports de l’Université. Le tournoi s’inscrivait dans le chemin de qualification pour les Jeux du Pacifique 2027. D’autres tournois suivront dont les Championnats de Polynésie en novembre qui seront en partie décisifs pour déterminer la sélection tahitienne qui participera aux Jeux du Pacifique.



C’était la rentrée ce week-end à l’université de la Polynésie française. Pas une rentrée universitaire mais bien une rentrée sportive. La Fédération tahitienne de badminton (FTB) présidée par Nicolas Mouret et forte d’environ 450 licenciés et huit clubs à Tahiti, Moorea, Bora Bora et Tubuai, y a ouvert son calendrier 2026/2027. Un premier tournoi baptisé Back To School qui s’avérait d’importance pour les potentiels sélectionnables pour les Jeux du Pacifique 2027.



La FTB a en effet programmé trois tournois d’ici le mois de novembre dont les résultats seront pris en compte pour commencer à finaliser les sélections tahitiennes hommes et femmes dans l’optique de l’échéance de juillet/août 2027 au Fenua. La présélection qui a commencé à se préparer en juillet est actuellement composée d’une vingtaine de joueurs et joueuses dont certains évoluent en métropole. La sélection définitive qui devrait être annoncée début 2027 sera composée de six hommes et six femmes et de deux remplaçants pour pallier d’éventuelles blessures. Les places seront chères mais Antoine Beaubois et Heirautua Curet, qui évoluent en France et qui sont classés dans le Top 50 national, devraient sans nul doute être les chefs de file des sélections tahitiennes.

Un réservoir de jeunes prometteurs



Ce premier tournoi de la saison a réuni ce week-end 90 participants dont plusieurs présélectionnés qui ont évolué au titre de la série 1, les autres animant les tableaux en série 2 et 3. Parmi les principaux résultats en série 1, on retiendra que le numéro 1 local, Mike Mi Yu, a confirmé son statut samedi en s‘imposant (15/4.15/8) contre Rauhiri Gogenhgeim en finale du simple chez les hommes. Le jeune homme âgé de 17 ans possède déjà une solide expérience de la discipline la pratiquant depuis plus d’une dizaine d’années. Mike Mi You a signé un doublé en gagnant (15/5.13/15.21/19) le tableau double mixte associé à Myriam Siao et contre Noa Charles et Ninon Malaval. Rauhiri Gogenheim et Noa Charles se sont réconfortés en dominant le tableau doubles Hommes.



Ce fut très indécis en simple et double Dames jusqu’en finale car l’expérimentée Esther Tau et les jeunes Ninon Malaval et Waianuhea sont proches en termes de niveau. Elles se sont partagé les lauriers, Ninon Malaval l’emportant en simple dans une poule unique tandis que le duo Esther Tau/Waianuhea Teheura s’imposait (15/5.16/18.15/8) contre Maureen Mi You et Myriam Siao en double Dames.



Chez les jeunes, victoires de Taaroarii Chanleau et Keala Fassain en U17 et de Louis Mayer en U19. À noter que le nouveau système de comptage des points mis en place par la fédération internationale et qui sera appliqué peu à peu en compétition a été testé ce week-end par la FTB, les sets se déroulant en 15 points et non plus en 21 points comme traditionnellement mais avec toujours deux sets gagnant. À souligner également que ce premier tournoi était aussi important pour le corps arbitral du badminton tahitien car le Fenua étant pays organisateurs des prochains Jeux du Pacifique, la FTB doit fournir au moins 50 % des arbitres. Et ceux-ci ont commencé à œuvrer ce week-end en mode Jeux du Pacifique avec toutes les directives que cela impose.



Continuer à briller sur la scène océanienne



Le badminton tahitien a toujours été un grand pourvoyeur de médailles lors des Jeux du Pacifique passés et l’ambition de la FTB est que ça se poursuive en 2027 d’autant que l’événement se déroulera à domicile. Nicolas Mouret, le vice-président de la Fédération tahitienne de badminton, confirme l’objectif : “On organise ce week-end le premier tournoi qui va compter pour la chasse aux points pour les Jeux du Pacifique. On a déjà une liste de présélectionnés et la sélection sera affinée en fin d’année à l’issue de trois tournois qui vont s’enchaîner, dont les championnats de Polynésie en novembre qui vont être décisifs, les champions étant sélectionnés d’office quel que soit leur classement au ranking. Mais nous avons aussi des joueurs qui évoluent en France et certains sont quasiment incontournables pour la sélection. Nous devrions annoncer la liste définitive en mars/avril 2027. Notre objectif aux Jeux sera d’être présents dans toutes les finales et de viser les titres dans tous les tableaux (sept au total). Hors Australie et Nouvelle-Zélande, on est dominateur dans les compétitions du Pacifique comme on l’a démontré au mois de février aux Oceania et j’ai bon espoir que ce soit encore le cas lors des Jeux 2027 à Tahiti.”



Le tournoi des Jeux se déroulera dans une salle en cours de construction au collège Henri Hiro de Faa’a. L’installation va être précieuse pour le badminton tahitien qui y aura plus de disponibilité qu’à l’université même si elle devra la partager avec le tennis de table. La discipline s’efforce d’entretenir une bonne dynamique comme on a pu le constater ce week-end avec une grande première : les finales filmées et commentées en live sur le Facebook de la FTB et sur plus d’une vingtaine d’autres sites grâce à la société Fenua Network.



Le badminton tahitien veut surfer sur la dynamique du badminton français qui brille à l’échelle mondiale.



Patrice Bastian





Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 7 Septembre 2026 à 16:51 | Lu 264 fois



