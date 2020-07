Bad trip pour le cinéma

La cause de cette mauvaise comédie qui ne fait rire personne : le manque de sorties des grosses productions hollywoodiennes, dont sont très friands les spectateurs polynésiens. Environ 80% des films qui sortent au fenua sont américains, alors qu’ils ne représentent que 50% en métropole. Avec l’épidémie du Covid-19 qui ne ralentit pas aux Etats-unis, c’est donc tout le monde du cinéma qui espère ne pas faire le remake d’un film catastrophe.

« Les distributeurs ne sortent plus ou très peu de films actuellement. Et on ne sait pas comment ils vont se comporter dans l’avenir. Ils ne vont sans doute pas tous les sortir d’un coup, car à chaque sortie, il y a du marketing (…). On n’a donc aucune visibilité pour l’instant », déplore Bryan Hyckson. Le directeur de Pacific Films se réjouit néanmoins de la sortie de Scooby ! cette semaine et prochainement du long-métrage Tenet de Christopher Nolan ou de la super production Mulan, en espérant toutefois qu’elle ne soit pas une fois de plus retardée.

Si les blockbusters sont donc devenus une denrée rare en cette période de Covid-19, les exploitants misent néanmoins sur des films de prime abord moins populaires, mais qui se révèlent de qualité, à l’instar de L’aventure des Marguerite.

Et surtout ils essayent de rebondir en développant d’autres scénarios pour ne pas sombrer dans la crise : programmation d’anciens très gros succès avec plusieurs séances de Titanic « Cela fonctionne bien, c’est un public jeune qui découvre ce film pour la première fois sur grand écran. On va également organiser le 7 août une soirée super héros avec Les gardiens de la galaxie et Avenger 1 », se réjouit Bryan Hyckson, qui compte aussi sur des événements comme Cinékid Tahiti, le 1er août (lire encadré) pour faire revenir les spectateurs dans les salles.

Mêmes options du côté du Majestic Tahiti qui souhaite programmer sur ses écrans des marathons-séries et notamment la diffusion de la saga Harry Potter. « Ce n’est pas simple, car il faut avoir les autorisations des distributeurs, mais cela peut faire revenir les spectateurs dans les salles », note Mariana Dupont, la gérante du Majestic Tahiti.

Pas de scénario à la Psychose donc à l’heure actuelle pour les cinémas, qui ne prévoient pas de clap de fin, mais plutôt des adaptations. « On va devoir sûrement supprimer quelques séances selon les jours et les films, cela fait un peu mal au coeur tout de même », confesse Bryan Hyckson.