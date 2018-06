Bac session 2018 : les épreuves écrites démarrent

PAPEETE, le 15 juin 2018. Ce lundi 18 juin, les élèves de première plancheront sur les épreuves de français. Ce mardi, les élèves de terminale commenceront leurs séries d'épreuves du baccalauréat par la philosophie. Cet examen reste un rendez-vous capital dans la vie de tout élève.



Pour plus de 3000 jeunes lycéens, cette semaine marque le début des épreuves écrites du baccalauréat session 2018. Ce lundi 18 juin, dès 7h30, ce sont d’abord les élèves de Première (des séries générales et technologiques) qui vont découvrir les salles d’examen pour les épreuves anticipées de français. Les séries ES et L composeront aussi dans l’après-midi en Sciences. Les élèves de série S auront l'épreuve d'histoire-géographie.



Pour leurs aînés en Terminale, les épreuves écrites débutent ce mardi 19 juin avec l’épreuve « reine » du bac, la philosophie pour toutes les séries.



Toutes les autres matières à l’écrit se poursuivront pour ces lycéens dans la semaine, jusqu’à vendredi inclus. Les épreuves orales enchaîneront ensuite du 25 juin au 2 juillet. Les élèves de Première seront, eux, interrogés à l’oral par les examinateurs du 18 au 26 juin.



Les résultats des épreuves du premier groupe pour les élèves de Terminale seront affichés le jeudi 5 juillet. Pour ceux qui devront tenter de décrocher leur bac au repêchage, les épreuves dites du second groupe (à l’oral) auront lieu le lundi 9 et mardi 10 juillet. Ces candidats au repêchage sauront s’ils ont finalement leur bac en poche seulement le jeudi 12 juillet.



Derniers conseils

À la veille des épreuves, rien ne sert de passer toute la nuit à relire vos cours. La durée d'une nuit réparatrice pour un adolescent est de huit à dix heures. Avec le stress, il est possible que vous ayez du mal à trouver le sommeil, conservez donc un rythme régulier.

Pour mettre toutes les chances de votre côté pour vous endormir sans trop de difficultés, arrêtez tablettes, smartphones et autres stimuli visuels au moins une demi-heure avant l'heure du coucher (Si, si faites un effort). De même, évitez les excitants comme le café, les boissons énergisantes ou les médicaments à base de caféine.

Pour bien vous endormir, n'hésitez pas à faire du sport pour vous vider la tête mais aussi pour bénéficier des endorphines que votre corps dégage lors d'un intense effort physique.



Pour être efficace cette semaine et avoir un cerveau en forme, faites attention à votre alimentation. S'il n'existe pas d'aliment miracle, privilégiez les aliments riches en oméga 3, comme les poissons gras, les sources de magnésium, comme le chocolat noir (à 70% de cacao minimum), ou encore les féculents (pâtes complètes, riz, flocons d'avoine…) qui vous permettront d'avoir de l'énergie toute la journée.



Et si vous avez un petit creux en pleine étude de la carte de la mondialisation, mangez des fruits riches en vitamines C. Dernière astuce qui vaut également pour tout le reste de l'année, pensez à vous hydrater.





Fraude interdite

Et n'essayez pas de tricher. La fraude est en effet sévèrement punie. Tous les appareils non autorisés (dont notamment téléphones portables et montres connectées) doivent être éteints et rangés dans le sac.