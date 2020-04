Bac 2020: pas d'épreuves finales, les élèves évalués via le contrôle continu

Paris, France | AFP | vendredi 02/04/2020 - Les élèves de Terminales qui passent un bac général, technologique et professionnel seront évalués cette année uniquement via le contrôle continu, en raison de l'épidémie de coronavirus, a déclaré vendredi le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer.



Seul l'oral de Français est maintenu pour les élèves de Première, a-t-il précisé lors d'une conférence de presse. Les élèves de BEP, CAP et BTS seront évalués également via le contrôle continu. "Tous les élèves auront cours jusqu'au 4 juillet", à partir du moment où un retour à la normale est possible avant cela, a-t-il poursuivi.



L'ensemble des épreuves du brevet sera également validé en contrôle continu pour les élèves de Troisième, à partir de la moyenne des notes obtenues durant les trois trimestres, qui ne prendra pas en compte la durée de confinement. "L'obtention finale sera suspendue à un contrôle d'assiduité", a insisté le ministre.



Pour ce qui est du baccalauréat, "nous avons écarté une situation mixte" qui aurait consisté à associé au contrôle continu la tenue d'une ou deux épreuves écrites à la fin de l'année, "car nous ne pouvons garantir de façon absolue l'organisation d'écrits", a expliqué Jean-Michel Blanquer.



Seront donc prises en compte les notes des trois trimestres, hors période de confinement. Des jurys d'harmonisation étudieront toues les dossiers. Comme d'habitude, les élèves ayant obtenu entre 08 et 10/20 auront droit à un oral de rattrapage début juillet. Une session sera ouverte en septembre pour les candidats libres. "C'est la solution la plus simple, la plus sure et la plus juste", a estimé Jean-Michel Blanquer.



Plus d'informations à venir...