BB va publier un livre-testament, "Larmes de combat"

Paris, France | AFP | mardi 26/12/2017 - L'ex-actrice Brigitte Bardot publiera le 25 janvier un "livre-testament" qu'elle présente comme "le bilan de son existence, de son combat en faveur des animaux et la confession profonde de (son) dégoût", a-t-elle annoncé mardi à l'AFP.



"Ce sera le bilan de mon existence. Il s'intitulera +Larmes de combat+. Je n'écrirai plus jamais d'autres livres. Ce sera le bilan total de ma vision des choses, de la Société, de la façon dont on est gouvernés, de la façon dont on traite les animaux dans mon pays", a-t-elle indiqué.

L'éditeur Plon présente l'ouvrage comme "un testament animal", "une réflexion inédite, apaisée et révoltée à la fois, sur son existence et le sens de son combat".

Son dernier livre remonte à 2003. "Un cri dans le silence" (éditions du Rocher) avait fait polémique avec des prises de position radicales.