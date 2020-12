Ayo en concert à Tahiti les 9 et 10 janvier

Tahiti, le 17 décembre 2020 - L.A. Production annonce un nouvel événement. Ayo, l’interprète remarquée de Down on my Knees en 2006, sera au fenua pour deux concerts le 9 et le 10 janvier. La chanteuse présentera son dernier album intitulé Royal, jouant ses morceaux avec des musiciens locaux.



En 2006, Ayo sortait de l’anonymat en interprétant Down on my kness Depuis, la chanteuse enchaîne les succès folk-soul. Pour la société de production L.A. Production, c'est "une grande fierté" que de faire venir une telle artiste et surtout de pouvoir la faire jouer avec des musiciens du fenua. La chanteuse débarquera le 27 décembre à Tahiti.



Deux concerts sont prévus. Ils auront lieu le 9 et le 10 janvier à l’InterContinental de Tahiti. Ayo sera accompagnée de Maruarii Ateni à la guitare, de Vatea à la basse, de Bruno Demougeot au piano et à la voix et de Oscar Deschamps à la batterie. Au programme : une quinzaine de titres. Ayo ne chantera que deux ou trois d’entre eux seule.



Un sixième album en 2020



Née en 1980 près de Cologne, d’un père nigérian et d’une mère tsigane roumaine, Joya Olasunmibo Ogunmakn (alias Ayo, qui signifie "joie" en yoruba) a découvert très tôt la musique, apprenant seule la guitare. Son premier album, intitulé Joyful, est sorti en 2006. Il contient notamment le titre Down on my knees qui a ravi les amateurs du monde entier. Une énorme sensation musicale que la chanteuse interprétait avec sa voix et guitare. L’album Joyful et certifié double disque de platine en France, platine en Allemagne et or en Italie et en Grèce.



Depuis, elle a sorti cinq autres albums dont le dernier, Royal, qui date de cette année 2020. Cet album, très personnel, est composé de mélodies acoustiques sur fond d’ambiances plus jazzy-soul que les précédents albums. Ayo est une artiste dont la générosité en concert, fait l’unanimité. Elle s’adresse à son public en français et n’hésite pas à quitter la scène pour venir chanter au milieu de son public.

Delphine Barrais